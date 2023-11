Brasil Aumenta para 27 número de cidades em situação de emergência por conta de tempestades no Paraná

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Conforme Defesa Civil, 93.037 pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas no estado nos últimos nove dias. Foto: Reprodução Conforme Defesa Civil, 93.037 pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas no estado nos últimos nove dias. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aumentou para 27 o número de cidades em situação de emergência no Paraná por conta dos temporais que atingem o estado, segundo um balanço da Defesa Civil estadual divulgado no início da tarde deste sábado (4). Até sexta-feira (3), o número de cidades com este alerta era de 16.

Os temporais registrados no Paraná atingiram 131 cidades nos últimos nove dias. O balanço calcula que ao menos 93.037 pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas. Conforme o documento, 1.079 pessoas estão desabrigadas, ou seja, dependendo de abrigos públicos, e 4.926 estão desalojadas, ou seja, abrigadas em casas de parentes ou amigos.

Segundo a Defesa Civil, no período, ao menos 13.344 casas foram danificadas no estado. Outras 76 foram destruídas com as tempestades.

Cataratas do Iguaçu

O nível de água das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do estado, voltou a subir na manhã deste sábado após às chuvas atingirem o Paraná. A vazão é de 17 milhões de litros de água por segundo, conforme a assessoria do parque. A vazão normal é de 1,5 milhão de litros de água por segundo.

A passarela no lado brasileiro e a trilha que liga às quedas estão fechadas neste sábado (4), além do passeio turístico de barco do Macuco Safari. A concessionária que administra o parque, informou que monitora em tempo real o nível do Rio Iguaçu. A passarela será reaberta e o passeio a barco liberado após a vazão baixar para 9 milhões de litros por segundo.

Em 30 de outubro, a vazão chegou a 24 milhões de litros de água por segundo, na que foi a segunda maior queda registrada desde 1997, quando começou o monitoramento hidrológico automático da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/aumenta-para-27-numero-de-cidades-em-situacao-de-emergencia-por-conta-de-tempestades-no-parana/

Aumenta para 27 número de cidades em situação de emergência por conta de tempestades no Paraná

2023-11-04