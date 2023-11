Esporte Neymar tem alta hospitalar após cirurgia no joelho

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

Atacante foi operado na quinta-feira (2), ficou em observação e foi liberado neste sábado (4); ele deve ficar, pelo menos, seis meses fora Foto: Al Hilal/Divulgação Atacante foi operado na quinta-feira (2), ficou em observação e foi liberado neste sábado (4); ele deve ficar, pelo menos, seis meses fora (Foto: Al Hilal/Divulgação) Foto: Al Hilal/Divulgação

O atacante Neymar teve alta hospitalar neste sábado (4), após ter feito cirurgia para tratar uma lesão no joelho na última quinta-feira (2). Ele se recuperava do procedimento no Hospital Mater Dei, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O médico Rodrigo Lasmar foi o responsável pela cirurgia do craque brasileiro e havia afirmado que o procedimento foi “um sucesso”.

“Ele estava muito bem. Excelente evolução até agora”, disse o médico da seleção brasileira e do Atlético-MG.

Ele ainda ressaltou em ter “paciência e dedicação” ao comentar sobre o processo de recuperação do camisa 10 do Al Hilal.

“Neymar segue para casa e dará sequência a recuperação. Inicia a fisioterapia e agora é ter paciência e muita dedicação. O cronograma previsto após a cirurgia não mudou. Segue tudo dentro do previsto”, completou.

Neymar ficou em observação até este sábado (4), quando foi reavaliado e teve alta. Ele deve ficar fora dos gramados por pelo menos seis meses e não atua mais em 2023. O craque brasileiro sofreu rompimentos no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco, na derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0 no dia 17 de outubro, no estádio Centenário, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa de 2026.

