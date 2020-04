Rio Grande do Sul Aumenta para 468 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2020

Porto Alegre tem 254 casos de Covid-19 Foto: Reprodução

Cinquenta novos casos de coronavírus foram registrados no Rio Grande do Sul, de acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde neste domingo (05). O número total de ocorrências no Estado subiu para 468.

Em Porto Alegre, foram registrados 13 novos casos de Covid-19, totalizando 254. Também houve novas ocorrências em Alvorada (1), Arroio do Sal (1), Bagé (6), Cachoeira do Sul (1), Canoas (2), Caxias do Sul (2), Esteio (1), Farroupilha (1), Lajeado (2), Marau (1), Novo Hamburgo (5), Passo Fundo (6), Sananduva (1), Santa Cruz do Sul (1), Santa Rosa (1), Santana do Livramento (1), São Jorge (1), Torres (1) e Viamão (2).

O número de óbitos provocados pela doença no Rio Grande do Sul permanece em sete.

