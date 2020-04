Rio Grande do Sul Aumenta para 720 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

Comitê Científico do RS. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Comitê Científico do RS. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) atualizou, na tarde desta terça-feira (14) para 720 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul, 20 a mais que o informado pela manhã.

Os últimos contabilizados são das cidades de Bagé, Caxias do Sul (3), Erechim, Garibaldi, Lajeado, Marau (3), Passo Fundo (3), Porto Alegre, Santa Maria (5) e Viamão. Houve ainda um caso de Porto Alegre corrigido para Rio Grande.

Pela manhã haviam sido registradas 15 novas ocorrências em relação ao balanço anterior: 12 em Porto Alegre, duas em Viamão e uma em Passo Fundo. A Covid-19 já atingiu 87 municípios gaúchos e provocou 18 mortes no Estado.

Observatório Covid-19

O Observatório Covid-19, que integra o projeto Observatório da Inovação, foi lançado nesta terça-feira (14) pela Sict (Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia). A página www.inova.rs.gov.br/observatorio-covid-19 centralizará na internet as principais informações divulgadas e mapeadas pela Sict em relação ao novo coronavírus, como as cartas do comitê científico gaúcho, as lives do secretário Luís Lamb com especialistas e editais, financiamentos ou linhas de crédito em andamento para incentivo ao combate à Covid-19. Também estarão disponíveis os mapeamentos de iniciativas em universidades, ambientes de inovação e startups, além da plataforma de projetos do Inova RS.

A ação foi realizada em caráter emergencial, antes do lançamento do Observatório de Inovação, a fim de organizar sistematicamente o material levantado e contribuir para a criação de medidas e iniciativas que atenuem o impacto da atual pandemia. “A partir do acompanhamento e divulgação realizados pelo Observatório, podemos fomentar a construção de políticas públicas baseadas em evidências e tornar a secretaria uma referência em dados”, afirma Lamb.

O projeto busca identificar e disponibilizar informações sobre o mapeamento do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul de maneira organizada, com o propósito de subsidiar novas iniciativas e a tomada de decisão por parte do poder público e privado, empresas, instituições de ciência e tecnologia e sociedade em geral. Tem por objetivo o desenvolvimento de um sistema de monitoramento e repositório sobre os principais conteúdos pertinentes à área de inovação, ciência e tecnologia, bem como estudos e relatórios relacionados aos demais projetos da SICT.

