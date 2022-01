Rio Grande do Sul Aumento da cota para compras livres de impostos beneficia free shops gaúchos

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

A cota foi elevada de US$ 300 para US$ 500 Foto: Divulgação A cota foi elevada de US$ 300 para US$ 500. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Entrou em vigor no dia 1º deste mês a portaria do Ministério da Economia que elevou de US$ 300 para US$ 500 a cota de isenção de impostos para as mercadorias adquiridas em lojas francas – também conhecidas como free shop ou duty free – por passageiros que ingressam no Brasil por via terrestre, fluvial ou lacustre.

A medida beneficia diretamente os free shops gaúchos, pois a cota de isenção na Argentina e no Uruguai já era de US$ 500. “As alterações efetuadas buscam readequar os valores até então vigentes, minimizando o efeito inflacionário ocorrido em todo o mundo nas últimas décadas e gerando benefícios diretos e imediatos para os viajantes”, informou o Ministério da Economia.

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Implantação de Free Shops em Cidades Gêmeas de Fronteira, deputado estadual Frederico Antunes (PP), comemorou a majoração da cota. “Essa conquista veio através do trabalho conjunto da nossa Frente Parlamentar”, afirmou.

Outras lideranças políticas gaúchas e entidades como a Asutil (Asociación Sudamericana de Tiendas Libres) e a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Uruguaiana também trabalharam em conjunto para a elevação da cota.

