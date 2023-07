Agro Aumento da produção de soja impulsiona a recuperação do setor agrícola no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

Produção da oleaginosa deve ser 38,9% maior neste ano na comparação com 2022 Foto: Agência Brasil Produção da oleaginosa deve ser 38,9% maior neste ano na comparação com 2022. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

A recuperação da produção agrícola do Rio Grande do Sul em 2023, em especial da soja, terá um impacto positivo sobre o setor, aponta o Boletim de Conjuntura, divulgado nesta terça-feira (11) pelo governo gaúcho.

Mesmo com a estiagem que afetou o Estado no início deste ano, a quantidade produzida da oleaginosa deve ser 38,9% maior na comparação com 2022, quando a falta de chuvas provocou perdas mais severas.

O desempenho abaixo do esperado da economia mundial no primeiro semestre e as boas perspectivas para a produção das principais culturas agrícolas explicaram a redução dos preços das commodities agrícolas no mercado internacional no primeiro semestre de 2023.

O movimento apontou para a queda nos preços de alguns dos produtos da pauta de exportações do Rio Grande do Sul, como a soja (-23,8%), o milho (21,9%) e o trigo (25,9%), em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda que permaneça em patamares elevados, a inflação também teve um movimento de queda na maioria das economias mundiais, o que também foi registrado no Brasil.

Elaborado pelos pesquisadores do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão Bruna Kasprzak, Martinho Lazzari e Tomás Torezani, o Boletim de Conjuntura analisa questões do contexto internacional, nacional e estadual, além de apontar perspectivas.

Enquanto na agropecuária as estimativas apontam para recuperação, mesmo que em patamares inferiores aos de 2021, último ano sem estiagem, na indústria e no comércio o cenário permanece desafiador. Na indústria de transformação, segmento industrial mais representativo no Rio Grande do Sul, a tendência de queda contínua na produção, iniciada no primeiro semestre de 2022, se soma a um cenário de baixa confiança dos empresários industriais.

