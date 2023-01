Economia Aumento do salário mínimo e dos benefícios vai elevar novos empréstimos consignados do INSS; entenda

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Segundo o INSS, os beneficiários terão acesso aos novos valores quando receberem o salário de janeiro. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O valor disponível para aposentados e pensionistas do INSS pegarem de empréstimo consignado vai subir com o reajuste dos benefícios, mas esse limite máximo corrigido ainda não está disponível, o que só deverá acontecer em fevereiro. Isso porque a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), que atualiza e emite as folhas de pagamento dos segurados, ainda não liberou os novos valores referentes ao crédito com desconto em folha.

Segundo o INSS, os beneficiários terão acesso aos novos valores quando receberem o salário de janeiro. Os que ganham o salário mínimo já começaram a receber seus benefícios, mas os que têm renda maior só vão sacar seus vencimentos corrigidos em fevereiro. O instituto informou que até o fim desta semana o novo limite deverá estar visível para todos, “pois a folha ainda está rodando”.

É importante lembrar que margem consignável permanece a mesma: 45%. Este é o limite da renda mensal que pode ser comprometido com o pagamento do empréstimo. Esse percentual máximo é aplicado sobre o que sobra da renda após eventuais descontos de Imposto de Renda e pensão alimentícia, quando for o caso. E pode ser dividido da seguinte forma:

– a) 35% para as operações exclusivamente de empréstimo pessoal consignado (desconto tradicional em folha de pagamento)

– b) 5% para as operações exclusivamente de cartão de crédito consignado

– c) 5% para as operações exclusivamente de cartão consignado de benefício

O que vai mudar é a quantia total que se pode pegar de empréstimo e o valor da parcela mensal a pagar.

Um segurado que ganha R$ 1.900 — e consequentemente não paga Imposto de Renda — até aqui podia ter um crédito consignado com prestação mensal de até R$ 665 (35% com desconto tradicional em folha de pagamento). Em fevereiro, esse benefício vai subir para R$ 2.012. Então, o empréstimo desse segurado poderá ter uma parcela mensal de até R$ 704.

Os valores nominais — valor máximo que os segurados podem pegar de empréstimo — precisam ser reajustados porque as aposentadorias, pensões e auxílios previdenciários foram corrigidos com o aumento do salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.302 — para quem ganha o piso nacional — e também com a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) pelo IBGE. Este índice fechou 2022 em 5,93%, e é usado como referência para o aumento do benefício para quem ganha acima do piso nacional. As informações são do jornal Extra.

