Aumentos na conta de luz estimulam mercado de energia solar

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2024

Tendência de consumo promete transformar a forma de consumir energia.(Foto: Divulgação/ Instituto Solar)

O ano de 2023 registrou temperaturas recordes no Brasil e 2024 não deve ser diferente. As previsões para o setor de energia apontam para um aumento de cerca de 10,4% na fatura da conta de luz, dependendo da região do país. Além do calor, diversos fatores contribuem para essa previsão, incluindo a inflação energética, que nos últimos anos superou em aproximadamente 214% o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que abrange subsídios compartilhados por todos os consumidores. Com esses aumentos, o mercado de energia solar vem sendo estimulado.

Embora os reservatórios de hidrelétricas estejam em seus maiores volumes desde 2009, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), especialistas indicam que o crescimento desses encargos aliando à elevação do consumo pode neutralizar os benefícios esperados, pressionando os consumidores com um aumento significativo nas tarifas.

Devido às crescentes demandas e desafios energéticos, o Brasil se prepara para explorar seu potencial incomparável na capacidade de geração de energias alternativas. O estado de Minas Gerais, por exemplo, acumula mais de R$ 12,5 bilhões em investimentos na geração de energia solar e, em 2023, cresceu R$ 4,3 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). O estado ocupa o primeiro lugar em geração distribuída, com cerca de 3,1 GW em operação em fazendas de energia solar próximas aos locais de consumo.

Empresas de energia sustentável estão desenvolvendo soluções inovadoras para simplificar a gestão de crédito de energia fotovoltaica e conectar essas fazendas aos consumidores finais. Isso torna o processo mais acessível e eficiente para todos e favorece a adesão de consumidores interessados em aliar economia e sustentabilidade ambiental, mas que não dispõem de recursos ou condições favoráveis para investir na instalação própria de placas solares.

A adesão do consumidor ao novo sistema vem aumentando e as empresas do setor projetam um cenário muito positivo para 2024.

Número de assinantes

De acordo com Fábio Padovani, CEO da NUV Energia, startup que comercializa créditos de energia fotovoltaica por assinatura por meio de um aplicativo de celular, a empresa prevê um aumento de 275% a 300% no número de assinantes neste verão, impulsionado pela crescente conscientização sobre a eficiência da energia solar em períodos de alta demanda.

Desde sua criação, em 2022, a NUV registra um crescimento anual robusto de aproximadamente 201%, refletindo a crescente demanda por soluções de energia renovável. Para atender à quantidade de consumidores que estão aderindo ao novo modelo, a empresa pretende dobrar o número de fazendas solares operadas, passando de 42 para 123 em Minas Gerais. Além disso, a NUV vai investir estratégias de marketing para educar o público sobre os benefícios da energia solar.

“A NUV oferece planos de assinatura com descontos garantidos, proporcionando uma economia de até 25% em comparação com as tarifas estabelecidas pela Aneel. A Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) no setor de energia solar contribui para isso, já que incentiva fontes renováveis e contribui para a universalização do acesso à energia. Além do impacto financeiro, consumir energia solar significa abraçar a sustentabilidade, um valor essencial e insubstituível nos dias atuais”, destaca Padovani.

Brasil e no mundo

A energia solar no Brasil não é apenas uma alternativa viável, mas uma escolha estratégica para enfrentar os desafios do setor elétrico. Países desenvolvidos têm utilizado a energia solar como uma parte integral de suas estratégias energéticas.

A Alemanha, por exemplo, é líder global em adoção de energia solar, com sistemas fotovoltaicos integrados em residências e indústrias. A China também se destaca como um dos principais produtores de painéis solares, impulsionando a expansão da energia solar em escala global. Estados Unidos, China e países europeus, continuam investindo em tecnologias solares avançadas, impulsionando a transição para fontes renováveis.

