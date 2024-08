Economia Austrália atrai trabalhadores e estudantes do Brasil apesar do custo de vida alto

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Censo de 2021 aponta que 46,7 mil brasileiros moram na Austrália; desses, 20 mil são estudantes. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Austrália atrai brasileiros que buscam por oportunidades de viver no exterior. O País precisa de mão de obra de trabalhadores estrangeiros e por isso facilita a entrada de imigrantes em seu território. Mas como é morar na Austrália, o custo de vida, os salários, o processo para imigrar e o trabalho no país? Brasileiros que vivem e trabalham na Austrália contam abaixo sua experiência.

De acordo com o governo australiano, brasileiros formam o maior grupo de imigrantes da América Latina para a Austrália. Os mais recentes dados do Censo 2021, apontam que existem cerca de 46,7 mil brasileiros morando por lá. Desses, 20 mil são estudantes.

A Austrália está no 10º lugar no ranking de países mais felizes. Os dados da Organização das Nações Unidas (ONU) mostram que o país tem um dos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) mais altos do mundo.

Por que a Austrália?

O País apresenta algumas semelhanças com o Brasil. O casal paulista Victoria Magliani, 27 anos, e Gabriel Magliani, 27 anos escolheu a cidade de Gold Coast por ser semelhante ao clima da Baixada Santista, onde moravam. “O clima daqui foi o que mais nos chamou atenção. Gostamos de calor, e queríamos uma experiência de morar fora sem uma mudança climática drástica”, explica Victoria.

Eles também destacam a diversidade cultural do País. ”É difícil você encontrar um australiano, há muitos imigrantes de todos os lugares: japoneses, indianos, brasileiros”, afirma Gabriel. É comum ouvir português nas ruas. Andamos como se estivéssemos no Brasil, isso nos faz sentir em casa.

Segundo o casal, no início, é difícil aproveitar a qualidade de vida do País devido à carga de trabalho intensa. “A gente mal vive a qualidade de vida no início porque você trabalha de segunda a segunda,” explica Victoria.

Essa realidade reflete a experiência de muitos imigrantes, que precisam se adaptar rapidamente e trabalhar arduamente para se estabelecer no novo país. Depois de um tempo, conseguem desfrutar de uma rotina mais estável.

Desafios e oportunidades

No começo, as profissões com oportunidades de trabalho na Austrália para imigrantes costumam ser de faxineiro, garçom, pedreiro, pintor, entregas e reformas em geral. Um exemplo comum é o de traffic controller, profissional que seguram placas de “Pare” e “Devagar” no trânsito durante obras nas pistas.

Gabriel, que chegou sem falar inglês, trabalhou bastante fazendo mudanças e entregas de comida, enquanto Victoria atuou como faxineira. “Para quem chega sem inglês, os primeiros empregos são faxina, mudança e entregas de comida,” afirma Gabriel. “São trabalhos que você consegue arrumar facilmente, mesmo sem falar a língua.”

Atualmente, Victoria trabalha como consultora de vendas em uma agência de intercâmbio local, e Gabriel é motorista. Para quem já possui um nível razoável de inglês, as oportunidades iniciais incluem empregos em bares e restaurantes.

No entanto, imigrantes com visto de estudante enfrentam a limitação de 24 horas semanais de trabalho, dificultando a obtenção de empregos em tempo integral. Geralmente, esses serviços são de meio período ou casuais.

Os setores de construção civil e saúde também demandam muitos trabalhadores estrangeiros, oferecendo diversas oportunidades devido à grande necessidade de profissionais qualificados.

A Austrália tem benefícios atraentes para os trabalhadores. Os australianos conseguem aproveitar a vida porque muitos trabalham em horários flexíveis e home office, além de geralmente possuírem suas próprias casas, o que reduz o custo de vida.

A Austrália é conhecida por oferecer uma das melhores qualidades de vida do mundo, em 10º lugar segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) da ONU. De acordo com eles, “a Austrália é uma mãe para os australianos.”

No entanto, para os imigrantes, essa realidade pode ser um pouco diferente. Eles usufruem parcialmente dessa qualidade de vida até se estabelecerem no País.

A infraestrutura de lazer na Austrália é excelente tanto para imigrantes quanto para os locais. Existem muitos eventos gratuitos, feiras, shows e campeonatos, como o mundial de surfe, que são acessíveis a todos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/australia-atrai-trabalhadores-e-estudantes-do-brasil-apesar-do-custo-de-vida-alto/

Austrália atrai trabalhadores e estudantes do Brasil apesar do custo de vida alto

2024-08-10