Mundo Austrália tem maior aumento diário de casos de coronavírus em dois meses

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Impulsionada pelo estado de Victoria, com 75 casos, a Austrália registrou 85 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, seu maior aumento diário desde 11 de abril Foto: Reprodução Impulsionada pelo estado de Victoria, com 75 casos, a Austrália registrou 85 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, seu maior aumento diário desde 11 de abril. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O segundo estado mais populoso da Austrália, Victoria, informou nesta segunda-feira (29) que está considerando restabelecer medidas de distanciamento social depois que o país registrou o maior aumento diário de novas infecções por coronavírus em mais de dois meses.

Impulsionada pelo estado de Victoria, com 75 casos, a Austrália registrou 85 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, seu maior aumento diário desde 11 de abril. A Austrália se saiu melhor do que muitos países na pandemia do novo coronavírus, com cerca de 7.800 casos e 104 mortes, mas o recente aumento de casos alimentou o medo de uma segunda onda, após várias semanas de menos de 20 novos casos por dia.

À medida que novos casos de coronavírus aumentam, o governo de Victoria iniciou forte política de testes e o chefe de Saúde do estado disse que pode precisar reintroduzir as medidas de distanciamento social.

“Mudar a lei é algo que devemos considerar, porque precisamos fazer o que for necessário para reverter isso”, disse Brett Sutton a repórteres em Melbourne, em resposta a questões sobre como impor paralisações localizadas.

Autoridades de Victoria implantaram na semana passada em ambulâncias centros de testes móveis, em uma tentativa de testar a maioria dos residentes em dez regiões que estão em situação complicada.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo