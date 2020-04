Porto Alegre Auto da Paixão de Cristo no Morro da Cruz, em Porto Alegre, é cancelado devido ao coronavírus

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

O tradicional evento religioso seria realizado pelo Santuário São José do Murialdo Foto: Brayan Martins/PMPA O tradicional evento religioso seria realizado pelo Santuário São José do Murialdo. (Foto: Brayan Martins/PMPA) Foto: Brayan Martins/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre anunciou que a encenação da Paixão de Cristo no Morro da Cruz, na Zona Leste da Capital, foi cancelada. O tradicional evento religioso, que seria realizado pelo Santuário São José do Murialdo em parceria com a Coordenação de Artes Cênicas da Secretaria Municipal da Cultura, não ocorrerá em função da pandemia de coronavírus, que exige o isolamento social.

O secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, reforçou a importância do isolamento neste momento. “Estaremos todos seguindo o exemplo do papa Francisco, em sua oração solitária e grandiosa na praça [de São Pedro, no Vaticano]. É hora de estarmos recolhidos e conectados ao mesmo tempo”, declarou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre