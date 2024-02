Brasil Automedicação pode agravar casos de dengue; entenda

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Anti-inflamatórios ou remédios a base de ácido acetilsalicílico devem ser evitados. (Foto: Reprodução)

Com o aumento de casos de dengue no Brasil, a automedicação se tornou uma preocupação contínua. Segundo o Ministério da Saúde, a dengue não possui um tratamento específico, ou seja, os medicamentos são usados para amenizar os sintomas da doença.

Porém existem medicamentos que, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), são contraindicados em casos de suspeita do vírus, pois pode agravar e evoluir o quadro clínico da doença.

Anti-inflamatórios ou remédios a base de ácido acetilsalicílico, alguns conhecidos como: indometacina, ibuprofeno, diclofenaco, piroxicam, naproxen, sulfinpirazona, fenilbutazona, sulindac e diflunisal. E medicamentos de corticóides, como: prednisona, prednisolona , dexametasona e hidrocortisona, devem ser evitados, pois podem aumentar a tendência hemorrágicacasos na dengue.

Segundo Renato Kfouri, infectologista vice-presidente da Sociedade Brasileira de imunizações, o uso de substâncias que inibem nosso sistema imunológico, ou que sejam tóxicas especialmente para o fígado pode complicar a evolução “por isso está contra indicado o uso de corticoides antibióticos anti-inflamatórios. A dengue é uma doença que se trata somente com uma hidratação vigorosa e é importante salientar para os pacientes que estão com diagnóstico de dengue quais são os sinais de alarme que vão prevenir a evolução do concurso mais grave”, explica Kfouri.

A dengue é uma doença febril aguda de 39°C a 40°C, que vem acompanhada de dor pelo corpo mal-estar, dor forte atrás dos olhos. A pessoa que apresentar esses sintomas deve procurar imediatamente o serviço de saúde.

Diagnóstico correto

“A importância do diagnóstico correto exige na orientação adequada desse paciente saber ou não se está com dengue. É fundamental olhar especialmente para os sinais de alarme. Quem está com dengue precisa saber que quando apresentar dor abdominal intensa vômitos desmaios sangramentos, deve procurar um serviço de emergência com rapidez, porque podemos estar na evolução de um quadro mais grave da doença”, orienta o infectologista.

O Brasil chegou à marca de 532.921 casos prováveis de dengue e 90 mortes pela doença desde janeiro, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nessa quinta-feira (15). Outras 348 mortes estão sendo investigadas.

Tenente Portela, município com pouco mais de 14 mil habitantes no Noroeste do Rio Grande do Sul, concentra cerca de um terço dos casos de dengue registrados no estado em 2024. São 1.176 contaminados, o que representa pouco mais de 30% dos 3.840 casos já confirmados no RS.

O município decretou situação de emergência no dia 9 após a confirmação de uma morte causada pela dengue, a primeira do ano no RS. Outros dois municípios gaúchos registraram mortes por dengue em 2024: Santa Rosa, também na Região Noroeste, e Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.

