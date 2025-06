Porto Alegre Motocicleta é flagrada em Porto Alegre com quase R$ 90 mil em dívidas

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2025

Abordagem foi realizada na avenida Antonio de Carvalho, Zona Leste da Capital. (Foto: Freepik)

Nessa sexta-feira (27), durante blitz da operação “Balada Segura” em Porto Alegre, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) retirou de circulação uma motocicleta com mais de R$ 89 mil em dívidas. O flagrante teve como local o trecho da avenida Antônio de Carvalho próximo à rua Attilio Bilibio, no bairro Jardim Carvalho (Zona Leste).

O veículo acumulava 144 infrações registradas. Para piorar a situação, o condutor não possuía carteira nacional de habilitação (CNH) e ainda tentou fugir da fiscalização. Ele acabou detido e encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento por agentes da Guarda Municipal que prestavam apoio à operação.

Dos 55 veículos abordados, 31 foram autuados e 11 recolhidos. Também houve a apreensão de 14 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) com restrições e uma CNH. Ao menos quatro condutores foram flagrados dirigindo sem habilitação, dez apresentaram CNH incompatível com o tipo de veículo e dois tinham o documento suspensas.

As blitze têm por objetivo coibir excessos de velocidade e outras irregularidades que ameaçam a segurança no trânsito. De acordo com a prefeitura da capital gaúcha, “a presença ostensiva dos agentes em pontos estratégicos contribui para a redução das infrações e de acidentes, especialmente em regiões com alto fluxo de veículos e histórico de problemas.

No início de junho, a abordagem da EPTC a um motociclista na avenida Juca Batista (Zona Sul) flagraram mais que uma CNH vencida. O veículo era alvo de 106 multas, todas já expiradas e que somam R$ 73 mil, sem contar o licenciamento também pendente desde 2015 e o fato de o condutor recursar o etilômetro.

O valor recorde em multas na cidade é de 2023, quando “azuizinhos” flagraram na rua Francisco Petuco (bairro Boa Vista), Zona Norte, uma motocicleta com R$ 385 mil em débitos referentes a 679 multas vencidas.

Duas rodas

A preocupação das autoridades de trânsito e saúde em relação aos veículos motorizados sobre duas rodas, bem como no que se refere a pilotos e tripulantes, é algo que se justifica. Em 2023, 45% dos mortos em acidentes eram motociclistas. Foram 32 condutores que perderam a vida, sendo que 12 dirigiam sem habilitação.

Ao longo do ano passado em Porto Alegre, 12.876 motociclistas foram abordados, dos quais 4.665 (36%) receberam autuação – desses, 747 tinham problemas relativos à habilitação. A estatística aponta, ainda, o recolhimento de 676 motocicletas, por causa dos mais variados motivos. Também foram recolhidas 35 CNH.

Automóvel

Também neste mês, a EPTC flagrou um automóvel com R$ 48,6 mil em dívidas. A abordagem foi realizada na avenida Paulo Gama, próximo à Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e ao Parque da Redenção, nas primeiras horas dessa quinta-feira (12).

A infração se somou a outro problema identificado pelos agentes, em conjunto com brigadianos do 9º BPM (Batalhão de Polícia Militar): o condutor não possui a carteira nacional de habilitação (CBH), falta considerada grave pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Modelo e ano do carro não foram detalhados pela EPTC.

Dos 23 veículos parados pela fiscalização, nove foram autuados e três recolhidos. Outros quatro motoristas ou motociclistas também não têm a CNH e um se recusou a passar pelo teste do bafômetro.

(Marcello Campos)

2025-06-27