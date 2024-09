O homem acusado de matar quatro crianças durante um ataque a uma creche em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi condenado pelo Tribunal do Júri a 220 anos de prisão em regime fechado. O julgamento terminou na noite de quinta-feira (29).

O réu não pode recorrer da sentença em liberdade. O massacre ocorreu em abril de 2023, quando ele invadiu a creche Cantinho Bom Pastor com um machado e cometeu os assassinatos. As vítimas são três meninos e uma menina de 5 a 7 anos de idade.

O homem se entregou à polícia após o ataque e está preso desde então. O criminoso foi condenado por quatro homicídios qualificados e cinco tentativas de homicídio qualificado. As qualificadoras são: motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e crime contra menores de 14 anos.

Na época dos fatos, a Polícia Militar informou que o homem pulou o muro da creche quando cerca de 40 crianças estavam no local. As vítimas brincavam no parquinho quando o agressor começou a desferir golpes com o machado, de forma aleatória. Segundo as investigações, ele usava drogas e tinha alucinações.