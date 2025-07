Rio Grande do Sul Autor de ataque a escola passava por tratamento psicológico, diz prefeito de Estação

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Uma criança morreu, outras três e uma professora de 34 anos ficaram feridas. Foto: Reprodução/Polícia Civil do Rio Grande do Sul

O adolescente de 16 anos, autor do ataque a Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, estava em tratamento psicológico, disse Geverson Zimermman, prefeito do município de Estação (RS), onde aconteceu o atentado.

“Conhecemos ele, era de uma família conhecida da comunidade. Ele estava em tratamento psicológico, sabe? Inclusive, diz que ontem ele tinha ido ao psicólogo ou psiquiatra. Jamais foi visto nele que ia tomar esse tipo de atitude”, disse o prefeito em entrevista.

“A gente está tentando achar algo que motivasse esse tipo de atitude, mas pelo jeito não achamos nada. Uma pessoa assim talvez queria atingir o maior número de pessoas e causar maior comoção”, continuou.

O prefeito relatou que o adolescente chegou ao centro de ensino no final da manhã, por volta das 10h, armado com uma faca. Ainda segundo Geverson, o adolescente teria entrado “rapidamente” e atacado aqueles que estavam próximos.

De acordo com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, três crianças e uma professora de 34 anos foram feridas. Vitor André Kungel Gambirazi, de 9 anos, foi esfaqueado na região do tórax e não resistiu aos ferimentos. Uma das crianças, cuja identidade não foi divulgada, sofreu um trauma crânio encefálico e precisou passar por correção neurocirúrgica, segundo a assessoria do Hospital Santa Terezinha, em Erechim.

Depois do ataque, houve tumulto em frente à escola e o agressor foi imobilizado e apreendido. Nas redes sociais, a prefeitura de Estação informou sobre o “trágico acontecimento envolvendo a Escola Maria Nascimento Giacomazzi” e disse que a polícia tomou as devidas providências. Em outra publicação, lamentou a morte de Vitor André Kungel Gambirazi, de 9 anos.

“Vitor era um querido estudante da Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, e sua partida deixa uma imensa lacuna em nossa comunidade escolar. Desejamos que Deus conceda força e consolo para superarmos este momento tão difícil”, diz a nota da prefeitura.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a investigação está em andamento para esclarecer a motivação do crime. Além disso, pontuou que o adolescente responsável pelo ataque foi conduzido até a DP de Getúlio Vargas e segue sob custódia. O rapaz, cuja identidade não foi revelada, não possui antecedentes criminais.

“As motivações do delito ainda devem ser esclarecidas. Ainda não há elementos de convicção sobre a real motivação do delito, o que deve ser apurado pela Polícia Civil em breve”, diz o comunicado.

Em um post no X, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), prestou solidariedade às famílias da vítimas e aos funcionários da escola. “Determinei que nossas forças de segurança atuem com prioridade total na apuração do caso e que a Secretaria da Saúde atue no apoio à comunidade escolar”, escreveu. Na publicação, Leite também disse que iria reforçar “estratégias de proteção e cuidado em todas as escolas do estado”.

O ministro da Educação, Camilo Santana, informou que determinou o envio de uma equipe de psicólogas do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares, especializada em situações de crise e violência extrema, para apoiar a comunidade escolar de Estação.

