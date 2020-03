Notas Mundo Autor de ataques em mesquitas na Nova Zelândia se declara culpado

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

O australiano que matou 51 pessoas em 2019 em duas mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, se declarou culpado de todas as acusações, anunciou a polícia nesta quinta-feira (noite de quarta, 25, no Brasil). “Sim, culpado”, disse Brenton Tarrant por videoconferência da prisão de Auckland com o Tribunal Superior de Christchurch.

