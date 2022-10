Rio Grande do Sul Autor de latrocínio que vitimou dois idosos em Palmeira das Missões é condenado a quase 70 anos de cadeia

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Autor do crime contou com a ajuda de dois adolescentes, fato que ampliou a sentença. (Foto: EBC)

A partir de denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), a 1ª Vara Criminal de Palmeira das Missões (Região Noroeste do Estado) condenou a 68 anos e dez meses de prisão um homem acusado de roubar e matar um casal de idosos. Na sentença também foi levado em consideração o crime de corrupção de menores.

O réu, de 58 anos, já cumpria prisão preventiva pelo duplo latrocínio, cometido em 10 de dezembro do ano passado em uma localidade conhecida como “Linha Esquina São Bento”, zona rural do município. Conforme a acusação, o autor se aproveitou do fato de já ter trabalhado com as vítimas e de saber que elas eram vulneráveis, por causa da idade e de morarem sozinhas em um sítio.

“Elas eram incapazes de oferecer resistência”, ressaltou a Promotoria. “As provas dos autos evidenciam que o assalto foi premeditado e com a ajude de dois adolescentes – de 16 e 17 anos – buscados de carro em Palmeira das Missões para ajudar no ataque, realizado com frieza.”

Rosalina Araújo de Almeida, 93 anos, e seu filho José Araújo de Almeida, de 60, foram assassinados a facadas. Em seguida, o trio deixou o local carregando dinheiro e pertences, mas acabou localizado pouco tempo depois, na própria região.

Panambi

Em Panambi (Região Noroeste), dois homens foram sentenciados nesta semana pelo Tribunal do Júri a penas de 11 e 26 anos de cadeia, respectivamente. Crimes: furto, receptação de veículo e, no caso do réu que recebeu a pena maior, tentativa de homicídio duplamente qualificado de um soldado da Brigada Militar (BM).

Na madrugada de 17 de julho de 2017, a dupla arrombou uma loja localizada no Centro da cidade de Condor e dali levou calçados e casacos, dentre outros itens. Durante a fuga, já dentro de Panambi, o carro que tripulavam – também com registro de furto – derrapou em uma rua e acabou parando próximo a uma guarnição da BM.

De acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, ambos já constavam como foragidos do sistema penitenciário. Eles passaram a ser então alvos de perseguição policial. Encurralados, não se renderam.

Um deles tentou prosseguir a fuga a pé, enquanto o condutor do veículo atropelou propositalmente um dos brigadianos, que sofreu lesões em diversas partes do corpo, incluindo pulmão. O atentado contra a vida do soldado só não teve desfecho pior poque ele conseguiu desferir três tiros contra o agressor.

(Marcello Campos)

