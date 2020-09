Brasil Autor do best-seller Código da Vinci lança livro e álbum de música clássica para as crianças, inspirados em obra escrita há décadas

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

O escritor Dan Brown em palestra. (Foto: Divulgação/Rede Social do autor)

Desde a explosão do seu livro O Código Da Vinci, o escritor Dan Brown ficou conhecido pelas tramas sinuosas, repletas de adrenalina, mas cerebrais, envolvendo criptografia, simbologia, parceiras inteligentes e sexy, cultos religiosos secretos e violentos, e fanáticos desequilibrados propensos a assassinatos em massa e destruição.

Mas seu novo livro, por outro lado, é sobre um rato maestro que recruta um grupo de animais para tocar numa orquestra, ao mesmo tempo que oferece provérbios sobre as virtudes da coragem, paciência e cooperação. O público-alvo são crianças em idade de três a sete anos.

O livro será lançado nesta semana juntamente com um álbum de música clássica para crianças chamado Sinfonia dos Animais, com músicas compostas por Brown e baseadas em canções que ele criou há 30 anos quando era um aspirante a músico, por volta dos 20 anos de idade – bem antes de publicar qualquer romance.

Na época, Brown, que hoje tem 56 anos, gravou as músicas usando sintetizadores no seu minúsculo estúdio. Ele produziu 500 cassetes (e livros de bolso de poesia) e os vendeu em consignação para a livraria da localidade onde morava. O álbum recentemente lançado tem versões atualizadas das músicas originalmente compostas juntamente com outras novas, todas interpretadas e gravadas pela Zagreb Festival Orchestra na Croácia.

É um desvio de caminho inesperado de Brown, depois de lançar sete thrillers com mais de 234 milhões exemplares vendidos que o tornaram multimilionário.

Sinfonia dos Animais também se tornou, curiosamente, um objeto de disputa numa batalha legal complicada entre Brown e sua ex-mulher, Blythe Brown, depois do seu divórcio no ano passado.

Numa ação impetrada este ano, Blythe Brown afirmou que seu ex-marido distorceu os dados do seu patrimônio durante o processo de separação e que Sinfonia dos Animais foi um dos vários projetos que, alegou ela, não foi revelado quando se separaram, acrescentando ainda que ele manteve uma “vida secreta” durante anos, ocultando um caso com uma treinadora de cavalos holandesa e as compras luxuosas que fez para sua amante, incluindo dois cavalos Frísios, um deles chamado Da Vinci. (O outro era um cavalo muito cobiçado, premiado, um garanhão preto chamado Edição Limitada que custa US$ 345.000, segundo informação no processo).

Dan Brown contestou a ação em 30 de julho, alegando difamação e injúria, afirmando que sua ex-mulher estava disposta a “degradá-lo publicamente e destruir o seu legado”. “Qualquer insinuação ou afirmação de que menti ou ocultei dinheiro é absolutamente falsa”, Brown afirmou numa entrevista recente. “Estou realmente chocado com a decisão dela”.

Brown conversou comigo por vídeo numa tarde recente de agosto, da barroca e cavernosa biblioteca em sua casa em Rye Beach, New Hampshire, não muito longe de onde ele cresceu, no campus do internato Philips Exeter, onde seu pai foi professor de matemática.

Durante a entrevista, ele me mostrou uma câmara secreta atrás da biblioteca que esconde uma gaveta onde está seu primeiro livro, escrito quando ele tinha cinco anos, intitulado A Girafa, o Porco e as Calças em fogo, como também um piano Steinway onde pratica seu hobby e foi sua primeira aspiração profissional: compor música.

Para ter acesso ao seu estúdio de gravação, onde há um sintetizador conectado a um computador, ele pressiona o canto de um quadro na parede mostrando uma mulher vitoriana sentada num jardim – e uma porta escondida se abre.

As paredes do estúdio estão decoradas com discos de ouro que recebeu pelas vendas explosivas dos seus audiobooks em língua alemã – não era bem o que tinha em mente quando decidiu se tornar um músico, “mas eu os conservo”, afirmou.

O processo musical de Brown se desenvolve deste modo: ele compõe no piano, criando melodias e inserindo-as numa peça que ele memoriza. E toca a música no teclado conectado a um computador que lhe permite adicionar a instrumentação distribuindo as frases musicais para diferentes instrumentos.

