Bruno Laux Autora da PEC que põe fim à jornada 6×1 convoca mobilização em defesa da pauta

Por Bruno Laux | 7 de julho de 2025

Deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP). (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Fim da 6×1

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) convocou para a próxima quinta-feira, nos arredores do Museu de Arte de São Paulo, uma manifestação favorável ao fim da jornada de trabalho 6×1. Autora de uma PEC que trata do tema, a parlamentar destacou que o ato também abordará questões relacionadas à redução dos impostos para os menos favorecidos e a taxação dos super ricos no Brasil.

Liberação dos jogos

Apesar da falta de consenso entre parlamentares e da ampla resistência da bancada evangélica ao PL dos Jogos de Azar, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pautou a análise do texto em plenário para a sessão desta terça-feira (8). Há a possibilidade da matéria ser novamente retirada de pauta, caso não haja expectativa de votos suficientes entre as bancadas da Casa para o avanço da proposta.

Polarização social

Alvo de uma onda de críticas nas redes sociais após cooperar com a derrubada do aumento do IOF, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), declarou que o estímulo de uma polarização social em um cenário de instabilidade não é o “que o Brasil precisa”. O chefe parlamentar sinalizou estar disposto a dialogar com o Executivo, mas sem “jogar a população contra o Congresso”.

Legislativo em evidência

Um levantamento do instituto Quaest divulgado neste final de semana aponta que 61% das publicações veiculadas entre 24 de junho e 4 de julho sobre a crise do IOF apresentam críticas ao Congresso Nacional. Do total de 4,4 milhões de menções analisadas, 28% tiveram caráter neutro e apenas 11% continham ataques direcionados ao governo Lula.

Debate explorado

Aproveitando a repercussão do debate sobre “ricos contra pobres” nas redes sociais, o PT lança nesta segunda-feira a campanha “Você cresce com o Brasil”, destinada a evidenciar programas sociais e ações positivas do governo Lula. A ação se apoiará na disputa de narrativas sobre a pauta econômica que vem ocorrendo na internet, defendendo a justiça tributária e pautas da população mais vulnerável.

Candidatura forte

Durante evento do PL Mulher neste sábado (5), em Guarulhos (SP), o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, realizou um novo aceno à possível candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao Planalto em 2026. Ainda que tenha reiterado que Jair Bolsonaro segue como candidato da legenda – ou responsável pela escolha de um substituto -, o chefe partidário destacou que a esposa do ex-presidente é a única, além de Bolsonaro, que venceria o presidente Lula no segundo turno.

Satélite sino-brasileiro

O Brasil e a China anunciaram neste final de semana, em paralelo à Cúpula do Brics, a conclusão das negociações para desenvolvimento conjunto do satélite CBERS-5. O equipamento meteorológico e ambiental, integrado ao programa China-Brazil Earth Resources Satellite, será o primeiro do gênero desenvolvido com participação brasileira, incluindo o Brasil em uma lista de menos de 10 países desenvolvedores dessa tecnologia.

Solidariedade aos EUA

O presidente Lula manifestou solidariedade neste domingo aos norte-americanos impactados pelas enchentes que atingiram o estado do Texas, nos EUA. O líder brasileiro afirmou que acompanha com tristeza as notícias sobre os eventos climáticos que vêm ocorrendo na região, que deixaram dezenas de desaparecidos e vítimas fatais.

Catástrofes semelhantes

Presente no primeiro dia da cúpula do Brics, neste domingo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comparou a enchente que vem atingindo o estado norte-americano do Texas à catástrofe climática ocorrida no RS em maio de 2024. Em diálogo com jornalistas, a chefe ministerial alertou para a necessidade de emprego de recursos financeiros, humanos, científicos e tecnológicos no enfrentamento à crise do clima, diante dos recorrentes episódios do gênero.

Expointer 2025

A Subsecretaria Central de Licitações do governo gaúcho realiza nesta semana três pregões eletrônicos relacionados à realização da Expointer 2025, que ocorrerá entre 30 de agosto e 7 de setembro, em Esteio. Estão previstas licitações para a permissão onerosa de uso de espaço público para a instalação de parque de diversões e a realização de voos panorâmicos no local do evento, além da contratação de empresa para locação, montagem e manutenção de cabines sanitárias ou módulos sanitários portáteis, entre outros serviços.

Ampliação de leitos

O governo gaúcho confirmou a ampliação de 400 para 500 do número de leitos disponíveis para o Programa Inverno Gaúcho com Saúde. Segundo o Departamento de Gestão da Atenção Especializada da Secretaria de Saúde, o incremento surge diante da observância de um inverno mais rigoroso do que nos anos anteriores, que contribui para o aumento da demanda de pacientes.

CNM no RS

A Confederação Nacional de Municípios reunirá prefeitos, secretários, vereadores e demais agentes municipais gaúchos entre os dias 30 e 31 de julho, em Porto Alegre, para mais uma edição do “Conexão CNM”. O evento orientará os gestores em cursos relacionados às diversas áreas da gestão municipal, com atenção especial ao papel dos Legislativos, à pauta municipalista e temáticas relacionadas à saúde, educação, finanças e assistência social, dentre outros assuntos.

UBS em reforma

Em roteiro do Mais Comunidade realizado na região Cruzeiro, no sábado (5), a diretora de Atenção Primária da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, Vânia Frantz, informou que, em cerca de três meses, a prefeitura deve ter em mãos o projeto para a reforma e reabertura da Unidade Básica de Saúde Tronco, no bairro Santa Tereza. A partir da conclusão do planejamento, indicando as necessidades para a reforma, o Executivo deve articular recursos para a execução da obra.

Canais de denúncia

O vereador Erick Dênil (PCdoB) protocolou na Câmara de Porto Alegre um projeto que determina a divulgação de canais de denúncia contra o trabalho análogo à escravidão na Capital. O texto propõe que a prefeitura divulgue os meios de contato em veículos de comunicação institucional e de locais de grande circulação de pessoas, além de promover parcerias com entidades da sociedade civil, sindicatos, associações e ONGs.

Empreendimentos autorizados

Quatro municípios gaúchos foram autorizados pelo Ministério das Cidades a contratar novos empreendimentos da modalidade Entidades, do programa Minha Casa Minha Vida. Enquanto Taquari recebeu duas liberações para conjuntos com 50 moradias cada, Osório, Viamão e Taquara foram contemplados com autorizações para 40, 128 e 142 unidades habitacionais, respectivamente.

Bruno Laux

@obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

