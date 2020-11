Mundo Autoridade de Saúde da França recomenda prioridade de vacinação contra o coronavírus para idosos em casas de repouso

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

A agência definiu “cinco fases progressivas” para a futura campanha de vacinação Foto: Reprodução A agência definiu “cinco fases progressivas” para a futura campanha de vacinação. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os idosos que moram em casas de repouso devem ter prioridade na vacinação quando a França receber as primeiras doses de vacina contra a Covid-19, pois em um primeiro momento a quantidade será limitada, recomendou a HAS (Alta Autoridade de Saúde).

A agência definiu “cinco fases progressivas” para a futura campanha de vacinação, com a diretriz de “proteger de maneira prioritárias os mais vulneráveis e os que tratam estas pessoas”, explicou a presidente da HAS, Dominique Le Guludec.

Além das pessoas idosas que moram em casas de repouso (quase 750.000), a primeira fase da vacinação incluirá os funcionários destes estabelecimentos “que apresentam um risco de forma grave (maiores de 65 anos ou com alguma comorbidade)” – de 90.000 a 100.000 pessoas.

A segunda fase envolverá todos os adultos idosos, assim como os profissionais dos setores de saúde, médico-social e de transporte de saúde, com prioridade para as pessoas com mais de 50 anos” ou que apresentem riscos de contrair a doença.

Na terceira fase serão contempladas “todas as pessoas com mais de 50 anos ou abaixo desta idade mas com risco grave por comorbidade”, assim como os demais profissionais do setor de saúde e “profissionais de setores indispensáveis para o funcionamento do país”.

A HAS recomenda ampliar em uma quarta etapa para os “profissionais cujo entorno de trabalho favorece uma infecção (contatos regulares com o público ou ambiente fechado) e para as pessoas vulneráveis com um prognóstico menos favorável em caso de infecção por Covid-19 (sem residência fixa, detentos e outros)”.

Na quinta e última fase se iniciaria a vacinação de todos os maiores de 18 anos e sem comorbidade”.

