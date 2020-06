Rio Grande do Sul Autoridades gaúchas trabalham em conjunto com o Uruguai para combater a epidemia na fronteira entre o Brasil e o país vizinho

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Ações sanitárias têm como foco seis cidades do Rio Grande do Sul e suas coirmãs "celestes". (Foto: Arquivo/Prefeitura de Santana do Livramento)

Autoridades de Brasil e Uruguai já estão trabalhando de forma conjunta para combater a epidemia de coronavírus na zona de fronteira entre os dois países, que abrange seis cidades gaúchas e suas coirmãs “celestes” ao longo de uma faixa com mais de mil quilômetros de extensão: Santana do Livramento-Rivera, Aceguá-Acegua, Quaraí-Artigas, Barra do Quaraí-Bella Union, Chuí-Chuy e Jaguarão-Rio Branco.

Nesta semana, a titular da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergmann, conversou por videoconferência com representantes dos Ministérios da Saúde de ambos os lados, a fim de discutir a formação de um Centro Binacional de Operações de Emergência e a definição de um plano de contingência.

A ideia é abordar questões de vigilância, suporte laboratorial e medidas de controle da infecção em pontos de entrada entre os dois países e promover ações integradas entre as vigilâncias em saúde, assistência à população nas cidades de fronteira e compartilhamento de informações.

Neste primeiro momento, as atenções estão voltadas essencialmente para as cidades de Santana do Livramento e Rivera, por serem as de maior fluxo de turismo do Sul do Brasil. “O trabalho de cooperação na área da saúde com o Uruguai acontece há mais tempo, entretanto essa troca de experiências se torna ainda mais importante em uma época de pandemia”, frisou Arita.

Eixos de ação

Segundo a diretora-geral de coordenação do Ministério da Saúde Pública do Uruguai, Karina Rando, as ações devem priorizar três eixos básicos: prevenção, assistência e vigilância.

Além de adotarem as mesmas regras de distanciamento, as cidades da fronteira pretendem oferecer testagem conjunta contra a doença e estabelecer um mecanismo único de controle da pandemia. Como regra geral, valerão as normas das bandeiras do plano de distanciamento controlado em vigência no Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)

