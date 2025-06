Brasil Autoridades lamentam a morte de brasileira na Indonésia

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Equipes de resgate encontraram a jovem sem vida nesta terça-feira (24); ela passou quatro dias presa no vulcão Foto: Instagram/Juliana Marins

Autoridades brasileiras lamentaram, nesta terça-feira (24), a morte da jovem Juliana Marins, que havia caído de um penhasco da cratera do vulcão Mount Rinjani (3.726 metros de altura), localizado a cerca de 1.200 km de Jacarta, na ilha de Lombok.

A morte foi confirmada nesta manhã pelos familiares da brasileira. Equipes de resgate encontraram a jovem sem vida após passar quatro dias presa no vulcão.

Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que recebeu a notícia “com tristeza”.

“Recebo com tristeza a notícia de que a jovem brasileira Juliana Marins foi encontrada sem vida na Indonésia. Lamento profundamente a morte e deixo meus sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus os conforte neste momento de dor”, disse Hugo no X (antigo Twitter).

Cláudio Castro

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), do estado onde nasceu Juliana, declarou que a perda da jovem era “irreparável” e se solidarizou com a família e amigos.

“Nes​te momento de perda irreparável​, e​xpresso minha solidariedade aos familiares e amigos​ da jovem. Que encontrem conforto e força, e que a memória de Juliana permaneça viva em seus corações. Meus sinceros sentimentos”, disse no X.

Celso Sabino

O ministro do Turismo, Celso Sabino escreveu, também no X, que “o país está de luto”. “Com profundo pesar, recebemos a notícia do falecimento de Juliana Marins. O Brasil inteiro acompanhava com esperança e fé o seu resgate. Neste momento de dor, nossa solidariedade está com sua família, amigos e todos que se comoveram com sua luta. O país está de luto e se une no sentimento de tristeza”, disse Sabino.

Margareth Menezes

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, publicou no X que estava torcendo pelo resgate de Juliana. “Que tristeza! Acabei de saber que a jovem Juliana Marins, que caiu fazendo trilha em um vulcão na Indonésia, não resistiu. Estava acompanhando, torcendo, rezando por Juliana. Meus sinceros sentimentos a todos!”, escreveu.

Macaé Evaristo

A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, se solidarizou com amigos e familiares da jovem.

“Solidarizamos profundamente com a família e amigos de Juliana Marins. Uma jovem aventureira que lutou pelos seus sonhos e resistiu bravamente. Devemos transformar o luto em luta: para que nenhuma mulher seja abandonada, e para que não transformem nossos sonhos em culpa”, publicou a ministra no X.

