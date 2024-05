Notícias Autoridades pedem que população se afaste de rio e procure lugares mais altos

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

A barragem 14 de Julho, localizada entre Cotiporã e Bento Gonçalves, se rompeu parcialmente na tarde dessa quinta-feira. (Foto: Reprodução)

A barragem 14 de Julho, localizada entre Cotiporã e Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul, se rompeu parcialmente nessa quinta-feira (2). A informação foi confirmada pelo governador Eduardo Leite (PSDB) nas redes sociais.

A orientação do governo gaúcho é que moradores de municípios próximos, como Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado, Colinas e Lajeado, deixem as áreas de risco e busquem abrigo em regiões mais altas para permanecer durante elevação do Rio Taquari, que nesta quinta chegou a 31,2 metros. O patamar é superior ao da enchente registrada em setembro de 2023.

As pessoas que não tiverem locais alternativos devem buscar informações junto à Defesa Civil da sua cidade sobre os abrigos públicos disponibilizados pelas prefeituras, rotas de fuga e pontos de segurança.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul trabalha na evacuação de moradores de áreas próximas a pelo menos cinco barragens que estão sob risco de rompimento por conta da força das chuvas que atingem o estado há pelo menos quatro dias. Um alerta de orientação expressa foi emitido para moradores das cidades de Bento Gonçalves e Pinto Bandeira pelo perigo iminente de colapso da Represa São Miguel.

Causas

Ainda segundo a Defesa Civil gaúcha, a Secretaria do meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) monitora as estruturas de 13 barragens de usos múltiplos que estão em estado de alerta, cinco delas já em processo de evacuação:

• Barragem Santa Lúcia, em Putinga;

• Barragem São Miguel do Buriti, em Bento Gonçalves;

• Barragem Belo Monte, em Eldorado do Sul;

• Barragem Dal Bó, em Caxias do Sul;

• Barragem Nova de Espólio de Aldo Malta Dihl, em Glorinha.

A Aneel e o Operador Nacional do Sistema (ONS) acompanham a situação de outras cinco barragens de geração de energia elétrica no Estado que estão em atenção:

• Capigui, em Passo Fundo;

• Guarita, em Erval Seco;

• Herval, Santa Maria do Herval;

• Passo do Inferno, São Francisco de Paula;

• Monte Carlo, Bento Gonçalves – Veranópolis.

