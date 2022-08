Inter Auxiliar de Mano Menezes destaca a produtividade do Inter em goleada contra o Juventude: “Muito certeiro”

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

Sidnei Lobo comandou o time colorado na goleada por 4 a 0 no Beira-Rio Foto: Reprodução/YouTube Foto: Reprodução/YouTube

Sob o comando de Sidnei Lobo, o Inter goleou o Juventude nesta segunda-feira (29), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em partida pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time chegou a três vitórias consecutivas. Em entrevista coletiva após o jogo, o auxiliar de Mano Menezes destacou a produtividade da equipe no confronto diante de um adversário que jogou com estratégia defensiva.

“Foi muito produtivo, muito certeiro, pelo fato de conhecer o Juventude e também o momento que estão vivendo. Era um adversário que ia causar uma dificuldade grande porque ia fechar as linhas, teríamos que ter uma paciência maior”, falou o auxiliar técnico.

Sidnei Lobo ainda destacou que o importante é que o time conseguiu furar o sistema defensivo do Juventude e a importância do apoio do torcedor no estádio Colorado.

