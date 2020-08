Na próxima terça-feira (18), a Caixa Econômica Federal dará início ao calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial, concedido pelo Governo Federal para tentar amenizar os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus.

Os primeiros a receber serão os beneficiários do Bolsa Família, que verão o dinheiro cair na conta de acordo com o mesmo calendário do programa de renda nacional. Ou seja, na terça receberão os cadastrados do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. Na quarta (19), será a vez dos que possuem NIS com final 2. E assim por diante, conforme o cronograma abaixo:

-NIS de final 1 – 18 de agosto

-NIS de final 2 – 19 de agosto

-NIS de final 3 – 20 de agosto

-NIS de final 4 – 21 de agosto

-NIS de final 5 – 24 de agosto

-NIS de final 6 – 25 de agosto

-NIS de final 7 – 26 de agosto

-NIS de final 8 – 27 de agosto

-NIS de final 9 – 28 de agosto

-NIS de final 0 – 31 de agosto

Como recebem pelo cartão do Bolsa Família, os membros do programa tem o dinheiro disponibilizado para saque imediatamente, diferente dos trabalhadores que se cadastraram pelo site ou aplicativo do auxílio emergencial.

Demais beneficiários

A 5ª parcela do auxílio emergencial começará a ser paga aos demais beneficiários no dia 28 de agosto, beneficiando inicialmente as pessoas que receberam a primeira parcela do auxílio em abril e fazem aniversário em janeiro.

A princípio, o dinheiro será transferido para as contas poupanças sociais digitais, podendo ser utilizado para pagar contas e realizar compras pela internet através do aplicativo Caixa Tem. Confira abaixo as datas de transferências dos que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial em abril:

-Nascidos em janeiro – 28 de agosto

-Nascidos em fevereiro – 2 de setembro

-Nascidos em março – 4 de setembro

-Nascidos em abril – 9 de setembro

-Nascidos em maio – 11 de setembro

-Nascidos em junho – 16 de setembro

-Nascidos em julho – 18 de setembro

-Nascidos em agosto – 23 de setembro

-Nascidos em setembro – 25 de setembro

-Nascidos em outubro – 28 de setembro

-Nascidos em novembro – 28 de setembro

-Nascidos em dezembro – 30 de setembro

O calendário de saques prossegue em paralelo, com início no dia 19 de setembro. Confira abaixo.

-Nascidos em janeiro – 19 de setembro

-Nascidos em fevereiro – 22 de setembro

-Nascidos em março – 29 de setembro

-Nascidos em abril – 1 de outubro

-Nascidos em maio – 3 de outubro

-Nascidos em junho – 6 de outubro

-Nascidos em julho – 8 de outubro

-Nascidos em agosto – 13 de outubro

-Nascidos em setembro – 15 de outubro

-Nascidos em outubro – 20 de outubro

-Nascidos em novembro – 22 de outubro

-Nascidos em dezembro – 27 de outubro

Vale lembrar que o calendário acima é válido apenas para quem se inscreveu pelo site ou aplicativo e recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial em abril. Os demais beneficiários devem consultar o calendário completo de pagamentos até dezembro.