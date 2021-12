Geral Avalanche nos Estados Unidos mata esquiador; outros cinco tiveram de ser resgatados

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Quando as equipes de resgate encontraram o corpo, o homem já estava morto, informaram as autoridades. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O corpo de um esquiador de 66 anos, que morreu em uma avalanche no estado americano de Washington, foi identificado na segunda-feira, segundo o jornal Seattle Times. Robert Weisel morreu por conta de múltiplos ferimentos ocasionados pelo impacto da neve do deslizamento que aconteceu no último sábado na região de Crystal Mountain, onde há um resort.

Quando as equipes de resgate encontraram o corpo de Weisel, o homem já estava morto, informaram as autoridades.

Outros cinco esquiadores precisaram ser resgatados após a avalanche. Segundo as autoridades locais, todos os seis esquiadores eram experientes. No entanto, um alerta havia sido emitido recomendando evitar a área de Silver Basin, onde aconteceu a avalanche. O deslizamento de neve aconteceu nos limites do resort.

“Os esquiadores podem ir a onde bem entenderem dentro da floresta. Eles haviam para lá e depois voltaram para os limites do resort”, disse Frank DeBerry, presidente do resort.

Avalanche na Áustria

No início de dezembro, uma avalanche na região de Salzburgo, na Áustria, matou três esquiadores e feriu dois outros enquanto estavam fora de pista, informou a Cruz Vermelha (CV) austríaca.

O incidente ocorreu a uma altitude de cerca de 2.400 metros no distrito de Lungau, segundo o porta-voz da Cruz Vermelha austríaca, Anton Schilcher, em declarações à agência noticiosa APA.

Um total de oito esquiadores do grupo ficaram soterrados debaixo de 4,5 metros de neve, informou Christoph Wiedl, o oficial local de resposta a emergências, aos meios de comunicação locais.

Duas das vítimas já estavam mortas quando os corpos foram encontrados, enquanto uma terceira morreu após ter sido transportada para o hospital em Klagenfurt.

Nos últimos anos, as avalanches têm causado uma média de 20 mortes por ano na Áustria.

As duas últimas temporadas de esqui na região foram menos mortíferas, por efeito da pandemia de coronavírus, que reduziu o número de esquiadores nas montanhas. As informações são do jornal O Globo e da agência de notícias Lusa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral