Rio Grande do Sul Avança a construção de nova ponte entre as cidades gaúchas de Lajeado e Arroio do Meio

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Secretário estadual, presidente da EGR, prefeitos e empresários visitaram as obras nessa sexta-feira. (Foto: Fabricio Santos/Selt)

O titular da Secretaria Estadual de Logística e Transportes (Selt), Juvir Costella, e o presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Luís Fernando Vanacôr, conferiram presencialmente nessa sexta-feira (10) a obra da nova ponte sobre o rio Forqueta, no trecho da ERS-130 entre Arroio do Meio e Lajeado (Vale do Taquari). Acompanharam a visita os respectivos prefeitos Sidnei Eckert e Gláucia Schumacher, além de outros líderes regionais e empresários.

A comitiva também foi até a nova travessia de veículos do tipo “passagem molhada”, construída pela EGR sobre o mesmo rio Forqueta, nas proximidades da Ponte do Exército. A estrutura tem por finalidade facilitar a logística na região, reduzindo o tempo de deslocamento entre os municípios.

O termo “passagem molhada” é aplicado a passagens molhadas a passarelas para trânsito de veículos em rodovia atravessada por pequeno rio. Sempre que o nível deste último permite, é autorizada a travessia.

Costella explicou que, neste momento, os trabalhos se concentram na construção dos dez pilares da estrutura, com 172 metros de altura. Ao todo, cinco dos sete blocos de fundação contam com esse tipo de sustentação, em concreto armado.

“Acompanhamos de perto o andamento desta obra fundamental para o Vale do Taquari. Seguiremos trabalhando para que a ponte seja entregue à sociedade”, destacou o secretário.

Paralelamente às atividades dos pilares, prossegue a produção de vigas e lajes pré-moldadas. Nas extremidades, está em construção o aterro de nivelamento da ERS-130 para a nova ponte. O projeto prevê uma rampa com pista de rolamento até a altura da ponte, em ambos os lados (Lajeado e Arroio do Meio).

Já o diretor-presidente da EGR ressaltou que, após a construção dos pilares, a empresa iniciará a montagem da treliça, que é a estrutura responsável pelo transporte e o encaixe das vigas e das peças pré-moldadas até a ponte. “Todas essas etapas são cruciais para o andamento da obra e para o cumprimento do cronograma”, disse Vanacôr.

Com 172 metros de extensão (51 a mais que a antiga estrutura), a ponte será 5 metros mais alta. Outro diferencial serão as duas faixas no pavimento principal e espaço para travessia de pedestres e ciclistas.

Melhorias logísticas

A Ponte do Exército tem sido utilizada exclusivamente por quem trafegare no sentido contrário, ou seja, de Arroio do Meio para Lajeado. O presidente da EGR acrescenta:

“Com isso, o deslocamento dos motoristas pela região será otimizado, diminuindo o tempo necessário para percorrer o trajeto entre os municípios. É importante destacar que a liberação dessa passagem não interfere no cronograma da obra da ponte”.

A travessia possui 400 metros de extensão e foi construída sobre 13 galerias de concreto armado com dois metros cada, formando um conjunto de cinco metros de largura com 30 metros de comprimento. A pista de rolamento é composta por uma camada de um metro de espessura formada por blocos de rocha e o pavimento formado por sub-base de rachão e base de brita graduada.

Para a segurança dos motoristas que trafegam pela passagem, o limite de velocidade foi definido a 30 km/h, sem restrição para os tipos de veículos, inicialmente.

Na quinta-feira (9), a Empresa deflagrou uma força-tarefa de manutenção e conservação das estradas municipais que servem como desvio para que os motoristas acessem a “passagem molhada” e a Ponte do Exército.

Em Lajeado, as equipes executam o patrolamento para corrigir irregularidades e utilização de material pétreo no pavimento, visando facilitar a passagem de veículos de carga. Os trabalhos terão continuidade nos próximos dias.

Paralelamente, em Arroio do Meio é realizado o serviço de tapa-buracos nos dois quilômetros da estrada municipal Linha Umbú até Forqueta Baixa. Além disso, para minimizar os impactos e garantir maior conforto aos usuários e moradores da região, um caminhão-pipa realiza a umidificação constante do trecho em obras, a fim de conter a poeira resultante.

(Marcello Campos)

