Instituição avalia três possíveis locais para instalar a unidade, a partir de março. (Foto: Arquivo/Assufrgs)

Durante encontro em Porto Alegre nessa sexta-feira (15), a Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) detalhou a proposta de instalação de um campus na Serra Gaúcha, com seis cursos de graduação. Estão sob análise três possíveis endereços: uma área da Universidade de Caxias do Sul (UCS), um edifício no centro da cidade e um local a ser divulgado em breve.

A expectativa é de que as atividades comecem já em março do ano que vem. O plano abrange faculdades nas áreas de Engenharia de Produção Mecânica, Ciência de Dados, Engenharia Agrícola, Administração e Pedagogia e Engenharia de Materiais e Manufatura. Também está no radar a posterior ampliação da oferta com cursos nos segmentos de Saúde, Artes e Humanidades.

Para isso, o comando da UFRGS conta com o lastro o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo governo federal há mais de um ano e que inclui a expansão da rede de instituições federais de ensino superior.

O evento foi realizado no Campus do Vale, no bairro Agronomia (Zona Leste de Porto Alegre) e teve na condução a reitora Marcia Barbosa e seu vice, Pedro Costa, além da participação dos membros da Comissão de Assessoramento, especialmente constituída para realizar e propor estudos, pesquisas e avaliações técnicas que embasaram a proposta.

“O Campus Serra responderá a uma demanda histórica da região, evidenciandio o papel social da universidade pública na consolidação do desenvolvimento e a sua capacidade de construção e disseminação de conhecimento de alto nível”, ressaltou Marcia.

Ainda segundo ela, a ampliação da atuação da UFRGS por meio do Novo PAC representa em uma oportunidade de acesso privilegiado aos recursos destinados à política pública: “Significa também a possibilidade de desenvolver projetos inovadores e de ampliar as interações acadêmicas, tanto com o setor privado como público, aumentando a arrecadação de recursos financeiros próprios”.

Desde setembro de 2024, quando a atual gestão assumiu a Reitoria, foram realizadas visitas à Serra e encontros com representantes de instituições de ensino, setor privado, parlamentares e movimentos sociais, sendo que a posição geral é altamente favorável à presença da UFRGS na Serra Gaúcha.

Também nesse período, houve tratativas com o Ministério da Educação para se obter garantia de recursos capazes de viabilizar a instalação e funcionamento do Campus. “Os estudos que fundamentam a proposta a ser submetida ao Conselho Universitário (Consun) em setembro contemplam levantamentos sócio-demográficos e econômicos, além do potencial de parcerias na região”, complementou a reitora.

O Novo PAC prevê R$ 60 milhões para a instalação e mais recursos de complementação orçamentária para seu funcionamento. A UFRGS demandou à pasta federal R$ 75 milhões. O vice-reitor, por sua vez, relatou que foi solicitados cerca de R$ 6 milhões para o primeiro ano de funcionamento, chegando a R$ 11 milhões no quinto ano, em valores atuais.

Desde janeiro, o Ministério já aprovou um valor extra de R$ 1 milhão para custeio da organização do espaço físico. Comprometeu-se também com a complementação orçamentária para essa finalidade.

Debates

Para os próximos dias, estão programados outros três encontros para apresentação e debate da proposta, antes de o documento ser concluído e enviado para apreciação do Consun. Confira a agenda a seguir.

– Segunda-feira (18), às 9h: reunião na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Participação de deputados estaduais.

– Terça-feira (19), às 9h30min: Sala 2 do Salão de Atos da UFRGS, no Campus Centro, também na capital. Aberto à comunidade.

– Sexta-feira (22), às 19h: audiência pública na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.

(Marcello Campos)

