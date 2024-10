Rio Grande do Sul Avança o programa de revitalização do Lago Tarumã, em Viamão

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

Área passou a contar com um complexo gastronômico inédito na cidade. (Foto: Divulgação)

O processo de revitalização do Lago Tarumã, em Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre), avançou mais um passo, nesta semana, com a inauguração de um complexo gastronômico no local. Aberta ao público, o primeiro “food hall” da cidade conta com restaurantes, bares, lojas, pedalinho, espaço para eventos e ambientes destinados à gurizada e aos “pets”.

A revitalização do lago envolveu um planejamento estratégico que incluiu análises de água e esgoto, além da criação de um projeto arquitetônico focado em promover o sentimento de pertencimento e bem-estar na comunidade.

O processo incluiu o esvaziamento completo do lago, a redefinição de suas bordas, a estabilização do solo, pavimentação das vias, instalação de pracinhas, academias ao ar livre, construção de um píer, quadras de beach tennis e a qualificação dos espaços de convivência.

Com a palavra…

Um dos entusiastas da transformação dessa área de Viamão, o deputado estadual e ex-prefeito Professor Bonatto (PSDB) participou da cerimônia de inauguração. Desde 2013, quando assumiu como a chefia do Executivo municipal, ele defende a recuperação do lago como um processo decisivo para o desenvolvimento da cidade:

“Hoje entregamos o Complexo Tarumã, parte de um processo maior de revitalização do lago. Essa transformação começou no meu primeiro ano de mandato, quando percebemos que, para impulsionar o desenvolvimento da cidade, era essencial valorizar os espaços de lazer”.

Ele prossegue: “Remodelar o lago e entregar à população um espaço bonito e atrativo demonstra o comprometimento dos gestores públicos com o bem-estar da cidade. A revitalização motivou divergências, algo natural no processo democrático. Mas a decisão foi pensada no benefício das pessoas. Se hoje podemos celebrar esta realização é porque houve comprometimento com o local e o vislumbre de uma oportunidade para Viamão”.

Pulverização

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Viamão anunciou para a manhã desta sexta-feira (25) uma operação contra mosquitos no entorno do Lago Tarumã. Entre 6h e 7h, está prevista a pulverização de produto contra a proliferação do inseto, cuja espécie Aedes aegypti tem na sua fêmea o vetor para uma série de doenças, incluindo a dengue.

Dentre as medidas de segurança para o procedimento está o deslocamento de agentes da Guarda Municipal até o local. O objetivo é evitar que pedestres se aproximem da área onde abrangida pela pulverização, realizada com produto potencialmente tóxico para quem não estiver devidamente resguardado por equipamento de proteção individual.

(Marcello Campos)

