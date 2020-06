Brasil Avanço da pandemia no Brasil tem 56.121 mortes e 1,2 milhão de casos de coronavírus, aponta consórcio

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







País tem 56.121 óbitos e 1.280.335 casos confirmados de Covid-19 Foto: Reprodução País tem 56.121 óbitos e 1.280.335 casos confirmados de Covid-19. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Brasil tem 56.121 mortes por coronavírus confirmadas até as 8h deste sábado (27), aponta um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

O consórcio divulgou na sexta-feira (26), às 20h, o 19º balanço, com os dados mais atualizados das secretarias estaduais naquele momento. Desde então, GO, RN e RR divulgaram novos dados.

Consórcio de veículos de imprensa

Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal.

O objetivo é que os brasileiros possam saber como está a evolução e o total de óbitos provocados pela Covid-19, além dos números consolidados de casos testados e com resultado positivo para o novo coronavírus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil