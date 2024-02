Porto Alegre Avanço das obras na avenida Tronco causa alterações no trânsito da Zona Sul de Porto Alegre a partir desta sexta

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Bloqueio total em trecho da avenida Silva Paes começa nesta sexta-feira. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta sexta-feira (16), o trânsito de veículos estará totalmente bloqueado no trecho da avenida Silva Paes entre a Carlos Barbosa e rua Gomes Carneiro (bairro Medianeira), Zona Sul de Porto Alegre. De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a medida é necessária para o avanço das obras da avenida Tronco.

Tanto a Silva Paes quanto a Gomes Carneiro terão apenas acesso local no segmento abrangido pela interrupção. Os motoristas que quiserem acessar a avenida Teresópolis vindos da Carlos Barbosa deverão converter à esquerda na Silva Paes.

Já os condutores procedentes da rua Cruzeiro do Sul poderão prosseguir pela rotatória acessando a rua Bispo Laranjeira para ingressar na Silva Paes. Para acessar a Gomes Carneiro, a orientação é de que seja utilizada a Travessa Viamão e a rua Nunes.

Os ônibus que transitam pela avenida Carlos Barbosa no sentido Centro-Bairro obrigatoriamente farão o contorno na rotatória da avenida Tronco, entre as ruas Mariano de Matos e Cruzeiro do Sul, para então continuar pela Moab Caldas e rua Sepé Tiaraju, ou mesmo em direção à avenida Teresópolis.

Agentes de fiscalização estarão presentes no local orientando o trânsito para garantir a segurança viária. As informações adicionais sobre trânsito serão divulgadas nas redes sociais e também no site prefeitura.poa.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/avanco-das-obras-na-avenida-tronco-causa-alteracoes-no-transito-da-zona-sul-de-porto-alegre-a-partir-desta-sexta/

Avanço das obras na avenida Tronco causa alterações no trânsito da Zona Sul de Porto Alegre a partir desta sexta

2024-02-15