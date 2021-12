Saúde Avanço do vírus da influenza: entenda a causa, o que significa uma epidemia, o que isso muda na sua vida e como combater

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2021

Campanha de vacinação contra a gripe. (Foto: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde)

A prefeitura do Rio de Janeiro já considera que o aumento de casos de influenza configura uma epidemia de gripe no município. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Saúde Daniel Soranz ao jornal O Globo. Até então, a acelerada proliferação da doença vinha sendo tratada como um surto.

Somados ao termo “pandemia”, que passou a fazer parte do vocabulário popular desde o início do ano passado, as duas novas expressões médicas podem deixar dúvidas em quem não é da área. Professora do Instituto de Medicina Social da UERJ, a epidemiologista Gulnar Azevedo simplifica a diferenciação.

“Os surtos, por serem localizados, são mais fáceis de controlar. A epidemia, como é numa escala maior, exige um maior investimento”, explica a especialista, que destaca não ser um momento para a população ficar em pânico e sim redobrar a cautela e vigilância: “As pessoas devem ter os cuidados para prevenção de doenças transmissíveis por via aérea como o uso de máscara e distanciamento físico. São as mesmas medidas não-farmacológicas indicadas para Covid-19. Como vários sintomas são comuns, é bom ficar atento para fazer o diagnóstico diferencial para descartar o coronavírus.”

Confira, a seguir, as diferenças entre surto, epidemia e pandemia.

Surto

Acontece quando há o aumento repentino de casos de uma doença em uma região específica ou entre um grupo específico de pessoas, em determinado período. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades.

Epidemia

Denominação utilizada em situações em que a doença envolve grande número de pessoas e atinge uma larga área geográfica. Uma epidemia em nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença. A epidemia em nível estadual acontece quando diversas cidades têm registros de casos acima do normal, e a epidemia nacional acontece quando há casos em diversas regiões do país.

Pandemia

Uma epidemia que se espalha por vários países e continentes. Em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários. A aids, apesar de estar diminuindo no mundo, é considerada uma pandemia.

Qual a causa da influenza?

A gripe (influenza) é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Inicia-se com febre, dor muscular, e tosse seca. Normalmente, tem evolução por tempo limitado, durando de um a quatro dias, mas pode se apresentar forma grave.

O que muda na vida das pessoas?

Quando um surto deixa de ser localizado e passa a ser considerado uma epidemia, as autoridades sanitárias dedicam mais esforços e investimentos para o controle da doença. No caso do Rio, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou que o município pedirá ao Ministério da Saúde a reativação dos leitos da rede e da emergência do Hospital de Bonsucesso, fechados desde o incêndio na unidade em 2020.

Soranz também fez um apelo pela imunização da população. De acordo com o secretário, a campanha de vacinação contra a gripe teve baixa adesão, e em novembro deste ano pouco mais da metade dos cariocas estavam vacinados contra influenza. As informações são do jornal O Globo.

