Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Foram mais de 11.300 imagens captadas pelas lentes de Leandro Martins em sua pedalada por 18 países. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Aberta ao público na Casa Laowai (Av. Venâncio Aires, 987 – Santana, Porto Alegre), a exposição “Errante Viajante” traz fotografias de Leandro Martins, que, ao longo de um ano, percorreu de bicicleta 15 mil quilômetros, entre Amsterdam, na Holanda, e Shanghai, na China, pedalando por 18 países.

Leandro realizou um planejamento minucioso de vários anos, que envolveu desde economizar dinheiro por um ano até estar disposto a gastar o mínimo de US$ 5,00 por dia durante a viagem, passando por aceitar dormir em uma barraca e cozinhar sua própria comida, estando sempre disposto a interagir com quem cruzasse seu caminho – fossem crianças em escolas que visitava na Índia, beduínos com quem acampava na Jordânia ou o próprio Papa, com quem se encontrou em Roma.

Ele percorreu caminhos, viveu histórias, criou laços de amizade e produziu um registro visual gigantesco dessa trajetória. Foram mais de 11.300 imagens captadas pelas lentes do aventureiro. A curadoria, realizada pelo professor de fotografia autoral Clayton Ferreira, teve muito trabalho para selecionar apenas as 78 imagens que estão presentes na exposição.

Leandro nos mostra que o sonho de muitos se transforma no projeto de poucos, pois raríssimos são aqueles que se jogam em uma aventura dessas, que transforma não apenas o viajante, mas também quem ele toca e interage. Com entrada franca, a mostra pode ser conferida de segunda a sábado, das 9h às 17h.

Imagens: Leandro Martins

