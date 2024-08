Notícias “Avião Alegre” inaugura nesta sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2024

(Foto: Fabiano do Amaral)

Após ter sido adiado devido as enchentes em todo o Estado do Rio Grande do Sul, o “Avião Alegre” inaugura nesta sexta-feira (2) em Porto Alegre. Localizado ao lado do Estádio Beira-Rio, o projeto inédito no País contará com área de alimentação, espaço kids, espaço com simuladores de voo, lojinha do avião e parque de diversões com roda gigante, entre outros brinquedos, além da estrela da festa, um Boeing 737.

O Boeing 737, um dos últimos a voar pela companhia aérea Varig, pesa em torno de 30 toneladas, com dimensões de aproximadamente 30 metros de largura e 30 metros de comprimento, e foi transportado para o local do evento no início de abril, em uma mega operação. O avião estará aberto para visitação do público e contará com uma programação cultural.

No interior do avião será oferecida experiências com diversas apresentações artísticas como mágicos, instrumentistas, DJs, palhaços e humoristas, entre outras. O Boeing conta com 76 acomodações, sendo 16 Classe Executiva, 60 Classe Comum e mais dois lugares localizados na cabine de pilotagem. Os passageiros serão convidados a embarcar em uma experiência e viver momentos mágicos a bordo de um avião de grande porte, fazendo uma viagem no mundo da imaginação, onde tudo é possível.

“O avião é algo que mexe com a imaginação das pessoas, desse modo, pensamos em fazer algo para oferecer entretenimento de uma maneira diferente, unindo experiência, magia e muita diversão” afirma Pinheiro Neto, CEO da Pinheiro Neto Soluções Corporativas, empresa idealizadora e realizadora do Avião Alegre.

Terças, quartas e quintas-feiras o avião estará aberto para visitação com uma exposição, experiência audiovisual, através de imagens que serão reproduzidas em telas no interior da aeronave, além de áudio instrutivo e explicativo, fazendo uma imersão na história da aviação, em especial contando um pouco sobre o histórico do Boeing em exposição. Nas sextas, sábados, domingos e feriados, o público poderá desfrutar de uma variada programação cultural, havendo interatividade entre público e artistas durante a experiência. A experiência terá duração de até 30 minutos, contando desde o embarque até o desembarque da aeronave.

Além de todas essas atividades, o “Avião Alegre” atenderá gratuitamente escolas públicas do município de Porto Alegre, além de entidades sociais da cidade. As escolas e entidades serão atendidas gratuitamente nas terças e quintas (9h às 12h e das 14h às 19h) através de agendamento. As solicitações devem ser realizadas através do e-mail aviaoalegre@hotmail.com .

“Toda a empresa deveria, além de fomentar a economia através da geração de emprego, entregar valor a sociedade. O ‘Avião Alegre’ tem esse propósito, proporcionar momentos únicos para pessoas que não teriam essa oportunidade”, complementa Pinheiro Neto.

O “Avião Alegre” terá duração de 90 dias, encerrando suas atividades em 31 de outubro. A entrada no espaço do evento será gratuita, contudo, os ingressos para a experiência poderão ser adquiridos no site baladapp.com.br ou diretamente na bilheteria no local do evento.

