Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo (28) no Bairro Monjolinho, zona rural de Itapeva (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, sete pessoas morreram. A aeronave saiu de Campinas (SP) com destino a Belo Horizonte.

O avião caiu por volta de 10h36min, mas, antes da queda, a aeronave se desintegrou no ar, ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Polícia Civil, no avião havia cinco passageiros, sendo dois homens, duas mulheres e uma criança do sexo masculino e dois tripulantes (piloto e co-piloto). O piloto é de Belo Horizonte.

Duas pessoas estavam desaparecidas, mas a médica legista da Polícia Civil Tatiana Teles informou que os corpos foram encontrados embaixo do avião.

“Aeronave se partiu em três fragmentos maiores, é claro que houve fragmentos menores, em perímetro de alcance grande. Nós temos as asas e o núcleo da aeronave. Dentro do núcleo da aeronave estavam os sete corpos. Só que esta aeronave caiu de cabeça para baixo. Nós fizemos a retirada de quatro corpos, que era possível fazer a retirada na posição que eles estavam. Depois, o Corpo de Bombeiros nos auxiliou e essa aeronave foi virada com a autorização do Cenipa. E nós fizemos a retirada dos demais, inclusive dos tripulantes”, explicou a médica-legista.

Conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave de matrícula PS-MTG foi fabricada em 1996 pela Piper Aircraft, é registrada como uma aeronave de serviço aéreo privado e não possui permissão para realizar táxi aéreo. Ela estava com situação normal para aeronavegabilidade

O avião, do modelo Piper PA46, pertencia a uma empresa de crédito financeiro com sede em Belo Horizonte (MG).

O avião saiu do Aeroporto dos Amarais, em Campinas (SP), às 10h09min, com destino à capital mineira. Ainda de acordo com este empresário, as vítimas são de Belo Horizonte, mas não há informações sobre os nomes dos tripulantes. Moradores informaram que choveu forte na manhã deste domingo em Itapeva.

