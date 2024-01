Brasil Avião cai no sul de Minas Gerais e sete pessoas morrem

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

Aeronave saiu de Campinas (SP) com destino a Belo Horizonte (MG). (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Sete pessoas morreram após um avião de pequeno porte cair na manhã desse domingo (28) no bairro Monjolinho, zona rural de Itapeva (MG). A aeronave saiu de Campinas (SP) com destino a Belo Horizonte (MG). Os passageiros são dois empresários do setor financeiro, as esposas e filho de um deles. O piloto e copiloto também morreram.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião caiu por volta de 10h36, mas, antes de cair, a aeronave se desintegrou no ar. De acordo com a Polícia Civil, no avião havia cinco passageiros, sendo dois homens, duas mulheres e uma criança do sexo masculino e dois tripulantes (piloto e copiloto).

Dois dos passageiros são Marcílio Franco e André Amaral, empresários do setor financeiro. Eles são sócios-fundadores da CredFranco. Nas redes sociais, a empresa publicou uma nota de pesar e informou que os empresários estavam com os familiares no avião.

Veja quem são as vítimas:

* Marcílio Franco da Silveira, de 42 anos

Marcílio era presidente da Associação Nacional de Empresas Correspondentes Bancárias (Anec). Ele era fundador e presidente da CredFranco e um dos fundadores da associação. Nas redes sociais, Marcílio se dizia apaixonado por cavalos.

“Marcílio Franco deixa um legado de trabalho e dedicação que será sempre lembrado por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo”, disse a associação por meio de uma nota de pesar compartilhada nas redes sociais.

* André Rodrigues do Amaral, de 40 anos

André era sócio de Marcílio Franco, na Credfranco, e fazia parte do Conselho da Anec desde a sua fundação.

Nas redes sociais, a CredFranco informou que estará de luto nesta segunda-feira (29) e prestará todo apoio aos familiares e colaboradores. Informações sobre velórios e homenagens às vítimas serão ditas posteriormente.

* Raquel Souza Neves Silveira, de 40 anos: esposa de Marcílio

* Antônio Neves Silveira, de 2 anos: filho de Raquel e Marcílio

* Fernanda Luísa Costa Amaral, de 38 anos: esposa de André

* Gabriel de Almeida Quintão Araújo, de 25 anos: copiloto

Acidente

O acidente aconteceu por volta de 10h36 da manhã desse domingo. O avião saiu de Campinas (SP) com destino a Belo Horizonte (MG), mas caiu em Itapeva (MG). A causa da queda ainda não foi informada. Moradores disseram que choveu forte na manhã desse domingo em Itapeva.

Conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave de matrícula PS-MTG foi fabricada em 1996 pela Piper Aircraft, é registrada como uma aeronave de serviço aéreo privado e não possui permissão para realizar táxi aéreo. Ela estava com situação normal para aeronavegabilidade.

O avião pertencia a uma empresa de crédito financeiro com sede em Belo Horizonte (MG).

Duas pessoas estavam desaparecidas, mas a médica-legista da Polícia Civil Tatiana Teles informou que os corpos foram encontrados embaixo do avião.

“Aeronave se partiu em três fragmentos maiores, é claro que houve fragmentos menores, em perímetro de alcance grande. Nós temos as asas e o núcleo da aeronave. Dentro do núcleo da aeronave estavam os 7 corpos. Só que esta aeronave caiu de cabeça pra baixo. Nós fizemos a retirada de quatro corpos, que era possível fazer a retirada na posição que eles estavam. Depois, o Corpo de Bombeiros nos auxiliou e essa aeronave foi virada com a autorização do Cenipa. E nós fizemos a retirada dos demais, inclusive dos tripulantes”, explicou a médica-legista.

