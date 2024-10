Brasil Avião com 221 brasileiros repatriados do Líbano pousa em São Paulo

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Segundo o governo federal, a comunidade brasileira no Líbano contabiliza cerca de 20 mil pessoas. Foto: Divulgação/FAB Segundo o governo federal, a comunidade brasileira no Líbano contabiliza cerca de 20 mil pessoas. (Foto: Divulgação/FAB) Foto: Divulgação/FAB

Uma aeronave com 221 brasileiros repatriados do Líbano pousou às 5h55 desta terça-feira (29) na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP). A informação foi confirmada, em nota, pela Força Aérea Brasileira (FAB). Este é o nono voo de repatriação de brasileiros da zona de conflito no Líbano.

Além do grupo, a aeronave modelo KC-30 trouxe também um animal de estimação. Com esse voo, a Operação Raízes do Cedro, iniciada em 2 de outubro, totalizou a repatriação de 1.858 pessoas, além de 19 animais domésticos. A aeronave decolou de Beirute, no Líbano, às 15h10 (horário de Brasília) dessa segunda-feira (28). No avião, havia uma nova doação de insumos estratégicos em saúde para o país, que é atingido por bombardeios decorrentes do conflito entre Israel e o grupo Hezbollah.

Foram enviadas 400 mil ampolas do medicamento midazolam, utilizado para sedação pré-cirúrgica e para intubação orotraqueal doados pelo Ministério da Saúde, com peso aproximado de 9,5 toneladas.

Além disso, o avião levou medicamentos e cestas básicas arrecadados pela Embaixada do Líbano em Brasília, em conjunto com o Consulado-Geral do Líbano em São Paulo, totalizando uma carga de 16,8 toneladas. A logística envolve o uso de aeronaves e servidores da FAB, além do trabalho de articulação via Itamaraty.

Segundo o governo federal, a comunidade brasileira no Líbano contabiliza cerca de 20 mil pessoas, das quais pelo menos três mil manifestaram desejo de retornar ao Brasil.

No fim de setembro, bombardeios israelenses no Líbano deixaram dois adolescentes brasileiros mortos – Mirna Raef Nasser, de 16 anos, e Ali Kamal Abdallah, de 15 anos.

Israel e o grupo Hezbollah, do Líbano, participam de ataques na fronteira desde o início da atual guerra na Faixa de Gaza, no ano passado, detonada após um ataque do Hamas, aliado do Hezbollah.

Veja abaixo quantas pessoas foram repatriadas em cada voo da FAB:

– Primeiro voo: 229 pessoas e 3 pets

– Segundo voo: 227 pessoas e 3 pets

– Terceiro voo: 217 pessoas e 5 pets

– Quarto voo: 211 pessoas

– Quinto voo: 220 pessoas e 2 pets

– Sexto voo: 212 pessoas e 1 pet

– Sétimo voo: 82 pessoas e 1 pet

– Oitavo voo: 239 pessoas e 3 pets

– Nono voo: 221 pessoas e 1 pet

– Total: 1.858 pessoas e 19 pets

Outras levas

A primeira leva de cidadãos brasileiros repatriados do Líbano chegou ao Brasil na manhã de 6 de outubro. Ao todo, desembarcaram 229 pessoas, incluindo 10 bebês de colo. Também havia três pets. O avião KC-30 da FAB pousou na Base Aérea de Guarulhos, em São Paulo, às 10h25, onde eram aguardados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Logo após o desembarque, Lula fez um rápido discurso criticando o posicionamento de Israel de “matar inocentes, mulheres e crianças, sem nenhum respeito pela vida humana”. “O Brasil é um país generoso e não tem contencioso com nenhum país do mundo, porque a gente não deseja guerra. A guerra só destrói. O que constrói é a paz”, disse o presidente.

Avião com 221 brasileiros repatriados do Líbano pousa em São Paulo

2024-10-29