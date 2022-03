Brasil Avião com brasileiros e familiares que deixaram a Ucrânia pousa em Brasília

Por Redação O Sul | 10 de março de 2022

No total, 43 brasileiros, 19 ucranianos, cinco argentinos, um colombiano, oito cachorros e dois gatos saíram da Polônia com a aeronave Foto: FAB/Divulgação No total, 43 brasileiros, 19 ucranianos, cinco argentinos, um colombiano, oito cachorros e dois gatos saíram da Polônia com a aeronave. (Foto: FAB) Foto: FAB/Divulgação

O avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que viajou para a Polônia para resgatar brasileiros e familiares que saíram da Ucrânia devido à guerra pousou em Brasília no início da tarde desta quinta-feira (10). A aeronave saiu de Varsóvia, no país europeu, na quarta-feira (09).

O KC-390 Millennium chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira, com uma parada técnica em Recife. O evento de recepção conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL). A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, cumprimentou os passageiros assim que saíram do avião.

No total, 43 brasileiros, 19 ucranianos, cinco argentinos, um colombiano, oito cachorros e dois gatos saíram da Polônia com a aeronave. Há 14 crianças entre os cidadãos.

O governo fez reuniões com companhias aéreas que irão transportar as pessoas aos seus destinos finais a partir de Brasília. Na ida à Polônia, foram enviadas 11,6 toneladas de medicamentos para atendimento emergencial, alimentos e itens de necessidade básica para ajuda humanitária.

Segundo a FAB, entre os suprimentos e equipamentos disponibilizados, há 50 purificadores de água, de tecnologia e fabricação nacionais, com capacidade para purificar cerca de 300 mil litros de água por dia; 50 kits voltaicos com painel solar para abastecer o equipamento de energia de forma autônoma; nove toneladas de alimentos desidratados de alto teor nutritivo; e cinco kits de medicamentos para emergências médicas.

O KC-390 decolou na segunda-feira (07), a partir do aeroporto de Brasília, e fez paradas técnicas em Recife, Cabo Verde (África) e Lisboa (Portugal). A Polônia é o principal destino para os refugiados da Ucrânia, incluindo brasileiros. Segundo o presidente polonês, Andrzej Duda, o país já recebeu mais de 1,5 milhão de pessoas.

