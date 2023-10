O primeiro avião de resgate trazendo brasileiros de Israel pousou em Brasília por volta das 4h10min desta quarta-feira (11). A aeronave KC-30 da FAB (Força Aérea Brasileira) com 211 passageiros decolou de Tel Aviv às 14h12min (horário de Brasília) de terça (10) e realizou um voo de cerca de 14 horas direto para a capital federal.

Do total de passageiros, 107 desembarcaram em Brasília e outros 104 seguiram para o Rio de Janeiro. Foram priorizados famílias com crianças, idosos, pessoas com deficiência e enfermos. O governo federal está realizando a repatriação dos brasileiros devido ao confronto entre forças de segurança israelenses e o grupo extremista Hamas, iniciado no sábado (7), quando Israel foi atacado.

Estão previstos mais quatro voos até domingo (15) na chamada Operação Voltando em Paz, coordenada pelos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. Nesse primeiro momento, a estimativa é retirar 900 brasileiros que se encontram em Israel e no território palestino.

Para o deslocamento até o destino final de cada passageiro após a chegada no Brasil, as passagens aéreas serão custeadas pela empresa Azul, por meio de uma parceria com a Presidência da República.