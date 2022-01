Geral Avião da Azul é inspecionado e liberado em Salvador após código de sequestro ser inserido por engano em voo

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

O alerta ocorreu porque foi acionado por engano no transponder uma sequência de quatro números que indica apropriação ilícita da aeronave. (Foto: Divulgação)

Uma “falha operacional” fez um avião da Azul ser inspecionado – e liberado – após o pouso na última sexta-feira (28), no aeroporto de Salvador, na Bahia, por uma falsa suspeita de sequestro a bordo.

Não houve sequestro. O alerta ocorreu porque foi acionado por engano no transponder uma sequência de quatro números que indica apropriação ilícita da aeronave. O transponder é um sistema que permite ao controle de tráfego aéreo e aos outros aviões identificar uma aeronave.

A Azul não informou as circunstâncias em que o transponder foi acionado com o código errado.

Uma vez inserido o código que aponta sequestro, a ação não pode ser desfeita manualmente, mesmo que a tripulação informe ao controle de tráfego aéreo se tratar de engano. O padrão, então, por questões de segurança, é que o controle de tráfego aéreo oriente a aeronave a estacionar em uma área afastada do terminal de passageiros e ela seja inspecionada. Foi o que ocorreu.

“Após o pouso, o avião foi submetido a um protocolo de segurança da companhia e do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea (CGNA), que não identificou riscos para a segurança do voo”, informou a Azul em nota.

A aeronave, um Embraer E195, saiu de Campinas às 17h38min e pousou em Salvador às 19h52min, no voo AD4141.

A empresa lamentou “eventuais aborrecimentos causados a bordo e destaca que ações como essa, necessárias para garantir a segurança de suas operações”.

O que disse a Azul

"A Azul esclarece que, por uma falha operacional, o código que indica apropriação ilícita da aeronave foi acionado durante um voo que seguia de Campinas para Salvador na noite de hoje (28). Após o pouso, o avião foi submetido a um protocolo de segurança da companhia e do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea (CGNA), que não identificou riscos para a segurança do voo. A companhia lamenta eventuais aborrecimentos causados a bordo e destaca que ações como essa, necessárias para garantir a segurança de suas operações." As informações são do portal de notícias G1.

