Rio Grande do Sul Avião da presidente do Palmeiras chega ao Rio Grande do Sul com cinco toneladas em doações

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A aeronave partiu de São Paulo com cestas básicas, medicamentos, latas de leite em pó e integral, agasalhos, calçados e cobertores Foto: Divulgação A aeronave partiu de São Paulo com cestas básicas, medicamentos, latas de leite em pó e integral, agasalhos, calçados e cobertores. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um avião da Placar Linhas Aéreas, empresa da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, aterrissou no domingo (12) no aeroporto de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, com duas toneladas e meia de doações para as pessoas atingidas pelas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.

A aeronave partiu de São Paulo com cestas básicas, medicamentos, latas de leite em pó e integral, agasalhos, calçados e cobertores.

“Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar. Contamos com a força da família Palmeiras para que possamos arrecadar ainda mais doações em prol das vítimas dessa enorme tragédia”, disse Leila.

“O nosso avião fará quantas viagens forem necessárias. Estamos levando uma grande quantidade de produtos e seguiremos empenhados em contribuir com o povo gaúcho neste momento dificílimo”, completou a empresária.

A aeronave deve retornar a São Paulo transportando animais resgatados nas regiões atingidas pelas enchentes. A intenção é colocar os pets para adoção.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/aviao-da-presidente-do-palmeiras-chega-ao-rio-grande-do-sul-com-cinco-toneladas-em-doacoes/

Avião da presidente do Palmeiras chega ao Rio Grande do Sul com cinco toneladas em doações

2024-05-13