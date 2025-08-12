Geral Avião de guerra dos Estados Unidos arremete ao tentar pousar no Brasil

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Boeing C-17 Globemaster III pertence a Força Aérea dos Estados Unidos (USAF). (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um avião militar dos Estados Unidos arremeteu ao tentar pousar no Aeroporto Internacional Ueze Elias Zahran, em Campo Grande (MS). A manobra foi registrada pela câmera ao vivo do Tráfego Aéreo. O Boeing C-17 Globemaster III, da Força Aérea dos Estados Unidos (USAF), seguia para a Base Aérea de Campo Grande, onde participa do Exercício Conjunto Tápio.

A operação militar começou em 31 de julho e vai até 16 de agosto.

O vídeo mostra o momento em que o Boeing C-17 Globemaster III arremete segundos antes de tocar a pista. As imagens foram gravadas no domingo (10).

Depois da arremetida, os pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos receberam autorização para uma nova aproximação visual. Na segunda tentativa, o pouso foi feito com sucesso.

O Exercício Conjunto Tápio integra o calendário oficial do Ministério da Defesa e tem como objetivo preparar as tropas para diferentes cenários. A ação reúne Exército, Marinha e Aeronáutica, e promove troca de experiências com forças armadas de outros países.

Operação Tápio

O que é a Operação Tápio 2025? Os militares americanos desembarcaram em Mato Grosso do Sul para participar do Exercício Conjunto Tápio (EXOP Tápio), um dos principais treinamentos militares realizados no Brasil. Trata-se de um treinamento conjunto internacional para simular cenários de guerra irregular, guerra eletrônica, missões de paz e apoio humanitário. Ele é coordenado pela Força Aérea Brasileira (FAB) e ocorre a cada dois anos, desde 2018, na Base Aérea de Campo Grande.

Este ano, os Estados Unidos enviaram dois aviões militares cargueiros, modelo Boeing C-17 Globemaster III, que pertencem à Guarda Aérea Nacional de Nova York. Os dois aviões, que chegaram ao Brasil no dia 28 de julho, trazem helicópteros e outros equipamentos para o treinamento. Eles ficam no País até 16 de agosto.

Já as aeronaves brasileiras utilizadas serão o A-29 Super Tucano, o A-1 AMX, o C-105 Amazonas e o C-130 Hércules, além de helicópteros H-36 Caracal, H-60 Black Hawk.

Não é a primeira vez que militares americanos participam de operações como o Tápio. Em 2023, já no governo Lula, houve a edição anterior do exercício militar. Em maio de 2024, um navio americano aportou no Rio de Janeiro para colaborar com o combate a crimes marítimos. Um ano depois, o comandante do Comando do Sul visitou o Brasil para conversar com o ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes das Forças.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/aviao-de-guerra-dos-estados-unidos-arremete-ao-tentar-pousar-no-brasil/

Avião de guerra dos Estados Unidos arremete ao tentar pousar no Brasil

2025-08-12