Mundo Avião de passageiros cai no mar logo após decolar no Caribe

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Aeronave do modelo Jetstream 42 transportava 18 pessoas, cinco sobreviveram e uma permanece desaparecida. Foto: Reprodução Aeronave do modelo Jetstream 42 transportava 18 pessoas, cinco sobreviveram e uma permanece desaparecida. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao menos 12 pessoas morreram na noite de segunda-feira (17), após a queda de um pequeno avião no mar do Caribe. A aeronave, que transportava 18 pessoas, caiu logo após decolar perto da cidade turística de Roatán, no norte de Honduras. Um comunicado dos bombeiros indica que outras cinco pessoas sobreviveram e uma permanece desaparecida.

Em entrevista, o major Wilmer Guerrero, do Corpo de Bombeiros local, disse que o avião, um Jetstream 42, caiu em uma região de mar profundo, a um quilômetro da costa, e as vítimas foram resgatadas por mergulhadores. Em um primeiro momento, foi informado que 17 pessoas estavam a bordo, inclusive duas crianças. Porém, logo depois, os bombeiros e a polícia confirmaram que a aeronave transportava no total 18 pessoas, já que o número anteriormente divulgado não contabilizava uma aeromoça.

Um dos mortos foi o cantor hondurenho Aurelio Martãnez, 55 anos, famoso em seu país por interpretar músicas da etnia garifuna, Ele era um dos ocupantes da aeronave, segundo parentes.

Entre os feridos que sobreviveram estão uma passageira francesa de 40 anos, que foi socorrida e encaminhada para o hospital Mario Catarino Rivas, na cidade de San Pedro Sula. Os demais não tiveram a sua identidade revelada até a conclusão deste texto.

O avião, pertencente à companhia Lanhsa, decolou ao anoitecer de Roatán, uma das Ilhas da Baía e um dos principais destinos turísticos de Honduras, rumo ao porto de Ceiba, no continente. “O avião quase caiu em cima da gente, enquanto pescávamos”, afirmou ao canal HCH um homem que não teve a sua identidade revelada. A pista do aeroporto internacional Juan Manuel Galvez fica a beira-mar, ao sul da ilha de Roatán.

(Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/aviao-de-passageiros-cai-no-mar-logo-apos-decolar-no-caribe/

Avião de passageiros cai no mar logo após decolar no Caribe

2025-03-18