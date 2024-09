Brasil Avião de pequeno porte cai no Piauí e deixa dois feridos

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Antes de cair, a aeronave bateu em uma van de passageiros e uma moto que transitavam pela rodovia. Foto: Divulgação/PRF Antes de cair, a aeronave bateu em uma van de passageiros e uma moto que transitavam pela rodovia. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Um avião de pequeno porte caiu na rodovia BR-316, na zona sul de Teresina, capital do Piauí, na manhã deste domingo (8). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a aeronave era pilotada pelo médico Jacinto Barbosa Lay Chaves, de 50 anos. Ele estava sozinho e teve lesões graves. Antes de cair, a aeronave bateu em uma van de passageiros e uma moto que transitavam pela rodovia. Além dele, uma jovem de 27 anos chamada Keiliane Pereira dos Santos, que estava na moto foi atingida por parte da aeronave e precisou ser atendida.

Na van, que também foi atingida por parte do avião, estavam o motorista, o empresário José Ribamar Furtado do Nascimento, a esposa e dois netos dele, crianças de seis e três anos. Alguns tiveram apenas ferimentos leves.

Em nota, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina informou que as vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhados ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

“Os dois pacientes que tiveram politraumatismo passaram por avaliação com vários especialistas e realizaram todos os exames necessários. Um deles foi submetido a cirurgia e será transferido para a rede privada a pedido da família. O outro está na UTI do HUT”, diz o comunicado.

Depois, o HUT divulgou detalhes do estado de saúde das vítimas. Segundo a nota, o médico foi entubado pelo SAMU no local do acidente e chegou a unidade em estado grave. Foi constatado traumatismo cranioencefálico e fratura nas pernas. Ele está passando por cirurgia ortopédica.

A jovem que estava na moto também apresenta quadro de traumatismo cranioencefálico. Seu estado de saúde é grave, mas estável. Conforme testemunhas, o piloto estava tentando fazer um pouso forçado na BR-316, mas acabou colidindo com a van e a moto, momento em que perdeu o controle do avião, rodou na pista a acabou colidindo contra uma estação de ônibus.

A Polícia Militar do Piauí, a PRF e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí foram acionados. O local do acidente foi isolado e os bombeiros fizeram o trabalho de resfriamento com líquido gerador de espuma (LGE), um método preventivo que tem o objetivo de evitar uma possível explosão da aeronave.

Esse foi o segundo acidente de avião com o neurocirurgião. O primeiro foi uma queda sem muita gravidade, após uma peça da janela se soltar, no dia 26 de março de 2023, em Timon (MA), cidade vizinha a Teresina. Ele passou por cirurgia devido a uma fratura no tornozelo.

