Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

A aeronave, que saiu de Guarulhos (SP) com destino a Florianópolis, pousava no momento do acidente e extrapolou os limites de pista. (Foto: Reprodução)

O aeroporto de Florianópolis (SC) teve de ser fechado após um avião escorregar na pista na manhã dessa quarta-feira (12). Até o final da noite, não havia previsão de quando o terminal será liberado. Até as 21h, pelo menos 80 voos, entre partidas e chegadas, tinham sido cancelados. Uma equipe com 11 mecânicos foi de São Paulo para Santa Catarina para atuar na remoção da aeronave. Ninguém ficou ferido.

A aeronave, que saiu de Guarulhos (SP) com destino a Florianópolis, pousava no momento do acidente e extrapolou os limites de pista às 9h20min, segundo a companhia aérea Latam. “Reforçamos que todos os 172 passageiros e 7 tripulantes do voo LA3300 foram desembarcados em segurança e liberados após a avaliação da equipe médica, diz a empresa”, disse a empresa.

“A aeronave que traz o Recovery Kit, equipamento para remoção do avião da Latam, pousou em Florianópolis, às 19h15. O aeroporto permanece temporariamente fechado, e os voos que partem de Florianópolis até as 7h05 desta quinta-feira, dia 13, estão cancelados. A concessionária pede que os passageiros com voos marcados para hoje entrem em contato com a companhia aérea, preferencialmente pelos canais digitais, para remarcações e informações sobre o voo”, informou a Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto da capital catarinense.

“Comunicamos também que a informação que está circulando sobre a reabertura do aeroporto somente no sábado não procede. Estamos trabalhando junto a companhia aérea e os demais órgãos competentes para que a liberação ocorra antes disso.”

A Latam informou por volta das 22h dessa quarta que o Recovery Team já havia iniciado o “processo de remoção da aeronave Airbus A321 (PT-MXM) do local e reiteramos que todos os fatos relacionados ao incidente serão apontados oficialmente pelas autoridades competentes, com as quais a companhia está em coordenação”.

A capital catarinense era atingida por chuva intensa por causa da passagem de um ciclone, mas não foi informado pela concessionária, nem pela companhia aérea, que o mau tempo possa ter influenciado no incidente, que está sendo investigado pela Aeronáutica.

Especialistas ouvidos pela NSC TV acreditam, com base no vídeo da aterrissagem, que alguns fatores como água na pista e problemas no trem de pouso podem ter colaborado para a derrapagem.

Minutos depois da derrapagem, todos os passageiros foram retirados com segurança. Uma professora que estava no voo relatou o susto e como ocorreu o pouso.

“Ele [avião] veio aterrissando, como é uma um procedimento de aterrissagem, daqui a pouco ele aumentou a velocidade e foi. Aí sim, a aeronave balançou e entrou para a lateral. Não foi uma coisa assustadora, mas todos nós sentimos, com certeza”, disse a professora de sociologia Lélia Nunes.

Nota da Latam

“Florianópolis, 12 de julho de 2023 – A LATAM informa que o seu Recovery Team já está em trânsito para a remoção da aeronave do local do ocorrido em Florianópolis nesta quarta-feira (12/07) e que já notificou todos os passageiros com voos afetados na capital catarinense. Os clientes afetados por essas alterações podem realizar a mudança de seus voos sem custos ou solicitar o reembolso integral da sua passagem aérea diretamente na seção Minhas Viagens do site latam.com e no aplicativo LATAM. Se preferir, o cliente no Brasil pode entrar em contato com a Central de Serviços pelo telefone +55 11 4002-5700. (…) A LATAM reforça que todos os 172 passageiros e 7 tripulantes do voo LA 3300 (São Paulo/Florianópolis) foram desembarcados em segurança e liberados após a avaliação da equipe médica. A ação foi tomada após o incidente com a aeronave Airbus A321 (PT-MXM), que extrapolou os limites de pista no pouso no aeroporto catarinense. A LATAM Airlines Brasil esclarece ainda que está em coordenação com as autoridades competentes e que todas as informações oficiais disponíveis serão divulgadas pelos canais no twitter e no site latam.com”, informou a empresa. As informações são do portal de notícias G1, da Latam e da Zurich Airport Brasil.

