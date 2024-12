Mundo Avião fabricado pela Embraer com quase 70 pessoas a bordo cai no Cazaquistão

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2024

A aeronave, fabricada pela Embraer, havia saído de Baku, capital do Azerbaijão, e tinha como destino a cidade russa de Grózni. (Foto: Reprodução de vídeo)

Um avião de passageiros da empresa brasileira Embraer, que ia do Azerbaijão para a Rússia, caiu perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, nesta quarta-feira (25). De acordo com autoridades locais, 38 pessoas morreram e 29 sobreviventes estão recebendo tratamento hospitalar.

O voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines voou centenas de quilômetros fora da rota programada e caiu na costa oposta do Mar Cáspio. As autoridades não explicaram imediatamente o motivo de desvio de rota.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse que, de acordo com as informações que recebeu, o avião mudou de curso devido a condições climáticas ruins, mas acrescentou que a causa da queda é desconhecida e deve ser investigada.

“Esta é uma grande tragédia que se tornou uma tremenda tristeza para o povo azerbaijano”, destacou.

Um vídeo mostrou o avião caindo. A Reuters conseguiu verificar que o vídeo foi filmado na costa do Cáspio, perto de Aktau. Ao todo, 62 passageiros e cinco tripulantes estavam a bordo. O número de mortos foi divulgado pelo vice-primeiro-ministro Kanat Bozumbayev em uma reunião com uma delegação azerbaijana em Aktau, segundo informações da agência de notícias russa Interfax.

O Ministério de Emergências do Cazaquistão declarou em um comunicado que os bombeiros apagaram o incêndio e que os sobreviventes, incluindo duas crianças, estavam sendo atendidos em um hospital próximo.

A Azerbaijan Airlines disse que o avião Embraer 190 estava voando de Baku para Grozny, capital da região da Chechênia no sul da Rússia, mas foi forçado a fazer um pouso de emergência a cerca de 3 quilômetros de Aktau, no Cazaquistão.

“Preliminar: após uma colisão com pássaros, devido a uma situação de emergência a bordo, o comandante decidiu ‘ir’ para um campo de pouso alternativo – Aktau foi escolhido”, afirmou o órgão de fiscalização da aviação da Rússia no Telegram.

Mas uma colisão com pássaros normalmente faz com que o avião pouse no campo mais próximo disponível, destacou Richard Aboulafia, analista da consultoria AeroDynamic Advisory. “Você pode perder o controle do avião, mas não sai da rota como consequência”.

Aktau fica na costa oposta do Mar Cáspio em relação ao Azerbaijão e à Rússia. Autoridades em duas regiões russas ao lado de Chechênia, Inguchétia e Ossétia do Norte, relataram ataques de drones na manhã desta quarta (25).

Um funcionário do aeroporto de Makhachkala, na Rússia, na costa oeste do Mar Cáspio, o aeroporto mais próximo de onde o voo desapareceu do rastreamento, disse à Reuters que o local havia sido fechado. Autoridades no Cazaquistão afirmaram que uma comissão governamental foi criada para investigar o que aconteceu e seus membros receberam ordens de voar para o local e garantir que as famílias dos mortos e feridos estivessem recebendo a ajuda necessária.

O Cazaquistão cooperará com o Azerbaijão na investigação, ressaltou o governo. A Azerbaijan Airlines suspendeu os voos de Baku para a região da Chechênia da Rússia até que a investigação seja concluída. O presidente Vladimir Putin expressou condolências. Aliyev, o presidente do Azerbaijão, decidiu voltar da Rússia, onde deveria participar de uma cúpula, segundo o seu gabinete.

Ramzan Kadyrov, o líder da Chechênia apoiado pelo Kremlin, também expressou condolências em uma declaração e comentou que alguns dos feridos no hospital estão em uma condição extremamente séria. Em um comunicado, a fabricante de aviões Embraer frisou que apoiará os esforços das autoridades. Com informações da CNN e Reuters.

Avião fabricado pela Embraer com quase 70 pessoas a bordo cai no Cazaquistão

