Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

Aeronave da Força Aérea Brasileira seguirá estacionada em Roma, na Itália, até segunda ordem Foto: Força Aérea Brasileira/Divulgação Foto: Força Aérea Brasileira/Divulgação

A tripulação do avião presidencial do Brasil, cedido para o resgate de brasileiros na Faixa de Gaza, segue de prontidão em Roma, na Itália, a espera da ordem para o resgate dos brasileiros que estão na fronteira com o Egito.

A aeronave, no entanto, só vai decolar para o país africano quando houver a confirmação de que o grupo conseguiu atravessar a fronteira. Segundo o Itamaraty, veículos contratados estão a postos para fazer o transporte do grupo assim que a passagem de Rafah for aberta.

Neste momento, o Brasil trabalha para retirar da área de conflito um grupo de 32 pessoas. São 22 brasileiros, sete palestinos com visto temporário ou de autorização de residência no Brasil e três palestinos parentes de brasileiros.

O governo brasileiro tem negociado em todas as frentes na tentativa de viabilizar um corredor humanitário. Ao longo do fim de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou nas negociações. Ligou para o presidente da autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, para o presidente de Israel, Isaac Herzog, e também para o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi.

Depois de consultas diplomáticas a vários países-membros do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil também elaborou uma minuta de resolução sobre o conflito Israel-Palestina que deverá ser votada pelo colegiado no fim da tarde desta segunda-feira (16).

O texto formulado pelo governo brasileiro pede a “imediata retirada da ordem”, dada por Israel, para que civis palestinos e funcionários das Nações Unidas evacuem o norte da Faixa de Gaza e se realoquem na região sul do território.

