“Que fique claro: somos 210 milhões de habitantes, e 2 milhões de doses equivalem a 1%. É muito pouco e não tem disponibilizado no mercado. Vamos procurar fazer, como está sendo muito bem tratado pelo [ministro da Saúde, Eduardo] Pazuello junto ao Butantan, nós fazermos nossa vacina aqui”, disse Bolsonaro.

A programação do voo prevê que, depois de receber a carga com as doses da vacina, o avião seguirá para Lisboa, em Portugal. No Brasil, o pouso, no retorno, está previsto para o Aeroporto Internacional do Galeão (RJ).

Dúvida

O jornal indiano “The Times of India” noticiou que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores daquele país, Anurag Srivastava, disse na quinta-feira ser “cedo demais” para garantir que a Índia vá conseguir disponibilizar a outros países doses do imunizante de Oxford, produzidas localmente pelo Instituto Serum. Segundo ele, o país tem como prioridade imunizar sua população.

“É muito cedo para dar uma resposta específica sobre o fornecimento a outros países. Ainda estamos avaliando os cronogramas de produção e a disponibilidade para tomar decisões a esse respeito. Isto pode tomar algum tempo”, afirmou Srivastava.