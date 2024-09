Brasil Avião que pegou fogo na BR-319 foi interceptado pela Força Aérea Brasileira

A FAB relatou ainda que a defesa aérea ordenou a mudança de rota da aeronave. Foto: Divulgação

O avião de pequeno porte que pegou fogo na BR-319, na quinta-feira (26), foi interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB). Um vídeo que circulou nas redes sociais, feito por um caminhoneiro, mostra o momento em que a aeronave pegou fogo no meio da pista.

Segundo a FAB, a aeronave Cessna 2010, sem matrícula, invadiu o espaço aéreo brasileiro, perto da fronteira com o Peru. Em seguida, a movimentação do avião foi identificada pelo radar do Sistema de Defesa Aérea Brasileiro (SISDABRA) e o Comando de Operação Aeroespaciais (COMAE) foi acionado.

A FAB relatou ainda que a defesa aérea ordenou a mudança de rota da aeronave, que não tinha plano de voo. A ordem foi ignorada pelos ocupantes.

Antes de serem avisados que o avião seria abatido, os criminosos que estavam nele fizeram um pouso forçado nas proximidades do município de Humaitá, informou a FAB. Já em solo, os suspeitos atearam fogo no avião e fugiram do local.

Ainda de acordo com o órgão, essas ações integram a Operação Ostium, parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), com o objetivo de reprimir atividades criminosas na fronteira, em cooperação com a FAB e Órgãos de Segurança Pública (OSP).

