Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

Azeite produzido na Estância das Oliveiras, em Viamão, recebeu o reconhecimento pelo terceiro ano consecutivo Foto: Reprodução/Instagram Azeite produzido na Estância das Oliveiras, em Viamão, recebeu o reconhecimento pelo terceiro ano consecutivo (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O azeite de oliva produzido na agroindústria Estância das Oliveiras, em Viamão, foi eleito um dos dez melhores do mundo e o melhor do Rio Grande do Sul. O Mediterranean International Olive Oil Competition – TerraOlivo iOOC é um dos mais renomados concursos de azeites de oliva do mundo. A premiação é a 9ª colocada no ranking mundial de azeites.

A Estância das Oliveiras recebeu o reconhecimento pelo terceiro ano consecutivo, com os feitos anteriores conquistados em 2022 e 2023. Até o momento, agroindústria de Viamão conquistou 51 prêmios mundiais em 2024. Desde o lançamento da marca no mercado, em 2021, já são mais de 160 prêmios internacionais conquistados.

“Todo nosso foco está em produzir azeites de oliva de classe mundial. Queremos que nossos clientes tenham acesso a produtos exclusivos e saibam que estão consumindo o que há de melhor no mercado”, declarou o fundador da Estância das Oliveiras, Lucídio Goelzer.

A Estância das Oliveiras possui pacotes de visitações e imersões no mundo dos azeites de oliva. Todos podem conhecer o passo a passo da produção.

Confira as conquistas recentes da marca:

Mediterrâneo

Concurso: TerraOlivo 2024 – Mediterranean International Olive Oil Competition

Eleito entre os 10 melhores azeites do mundo e melhor azeite do RS; 3 medalhas Grand Prestige Gold: 1 medalha Prestige Gold; 2 medalhas Gold;

França

Concurso: Monte Carlo Masters of Olive Oil International Contest 2024

Uma medalha de ouro, 3 de prata e uma de Bronze.

Itália

Concurso: EVO iOOC Itália 2024

Melhor Azeite Blend do Hemisfério Sul, 3 medalhas de ouro e 4 medalhas de prata

Inglaterra

Concurso: London Olive Oil Awards 2024

4 medalhas de ouro e 3 medalhas de prata.

Japão

Concurso: Japan Olive Oil Prize (JOOP) 2024

Melhor Azeite Brasileiro + 6 medalhas de ouro

Espanha

Concurso: Evooleum 2024

Melhor Azeite Monovarietal Koroneiki do Mundo: 91 pontos

Grécia

Concurso: Athena IOOC

1 reconhecimento Duplo Ouro, 3 medalhas de ouro e 2 medalhas de prata

Turquia

Concurso: Anatolian IOOC

5 medalhas de ouro e 2 medalhas de prata

África-Ásia

Concurso: Afro-Asian International Olive Oil Competition – GIOOC

Melhor Azeite Blend do Brazil, 1 medalha de ouro e 1 medalha de prata

